Splićanin 'otvorio sezonu' na Kašjunima, a i njegov BMW isto: prizor automobila u plićaku iznenadio kupače

Suviše je sparno bilo danas da se ne bi zaplivalo, a čini se da je jedan Splićanin toliko željno pojurio na plažu da mu je i auto završilo gdje nije smjelo - u moru.



To mu zasigurno nije bio plan na ovaj ionako vremenski težak dan, ali nemar za volanom kažnjava ili ekipa u plavom, ili vas pak život ovako 'plesne'.



Incident se dogodio popodne na Kašjunima, a netko je od kupača nesreću, naravno, i zabilježio.



Fotografija BMW-a uronjenog u plićaku osvanula je i na Facebook stranici 'Prometne zgode i nezgode', a ista je tamo oduševila ekipu, no i iznenadila kupače.







Vjerujemo da nesretniku nije do šala, ali one su svejedno uslijedile. "Neće tebi nitko govoriti di ćeš parkirati", "Otvorio sezonu kupanja", "Kume, šta radiš?", "Ono kad te termostat je** pa ti pukne film i ohladiš ga kako zaslužuje", zaredali su se komentari korisnika Facebooka, a netko je odlučio dodatno nagaziti vlasnika automobila koji je ionako - u problemu.



"Kad je faca pa mora BMW-om do plaže", primijetio je jedan komentator, suptilno upirući prstom valjda na onu ekipu koja ostatku kupača redovito diže tlak, blokirajući ulaze i prilaze na kupališta svojim limenim ljubimcima.



Vlasnik okupanog automobila opekao se, a ostatak će, nadamo se, na njegovu primjeru naučiti da nije baš lijepo kada pola auta 'strši' put plaže. Malo se može i prošetati, bolje nego snositi štetu koja uslijedi poslije ovakvih nezgoda.



Nije nužno ni napominjati koja je sreća što plaža još ne obiluje kupačima, pa apeliramo na sve vozače da, kad sezona uistinu krene, budu pojačano oprezni u ovakvim situacijama.