Djeca s licima koja bliješte (Glow kids)" – bila je to tema predavanja o trendu ovisnosti o tehnologiji, posebno o pametnim telefonima, računalima i drugim ekranima kojima su danas izložena djeca i mladi.



Dr. Ivan Burcar, specijalist opće kirurgije, kao profesionalac i otac troje djece posvetio se izučavanju tjelesnih i psiholoških posljedica ovisnosti djece, ali i odraslih o tehnologiji.



– Iako tehnologija u današnjem užurbanom svijetu pruža razne pogodnosti i mogućnosti, istraživanja pokazuju da prekomjerna upotreba raznih ekrana i njihov utjecaj na mozak, posebno djece, dovodi do značajnih poveznica sa sve češćim psihijatrijskim poremećajima kao što su ADHD (deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj), ovisnost, depresija, anksioznost, pojačana agresija. Kod djece u razvoju, pretjerano izlaganje bliještećim ekranima može dovesti do neuroloških oštećenja mozga i čak do istih efekata kao kod uzimanja droga, na primjer kokaina – istaknuo je dr. Burcar.



Prema njegovim riječima, igranje računalnih igrica može imati još jedan specifičan utjecaj na organizam.



– Tijelo poznaje fiziološke reakcije u različitim stresnim situacijama – bori se ili bježi. Stresne ili jako uzbudljive situacije energiziraju tijelo na jednu od ove dvije akcije. Dugotrajna napetost organizma naposljetku može dovesti do agresije, povećane pozornosti, pretjerane aktivnosti mozga te simptoma ovisnosti koji su nalik na kliničke simptome manije. Roditelji često nude djeci videoigre kako bi ih nagradili ili umirili dok rade nešto drugo, i ako ih ne nadziru, na taj način mogu vlastitu djecu pretvoriti u ovisnike o "elektrokokainu" – dodao je liječnik.



Dr. Ivan Burcar naveo je i neka pitanja na temelju kojih se može prepoznati ima li dijete problem.



– Ostaje li dijete duže budno i boravi li duže na računalu? Postaje li agresivno ili anksiozno kad ostaje bez pametnog telefona, računala ili igraće konzole? Ima li dijete teškoće s izbacivanjem digitalnih slika iz glave? Krije li dijete uređaje ili se skriva koristeći ih? Ima li teškoća s kontrolom emocija? Ako se primijete neki od navedenih problema kod djeteta, potrebno je poduzeti korake. Tehnologija je danas postala neizbježna u svakodnevnom životu, ali bi njezina upotreba trebala ići u svrhu istraživanja korisnih sadržaja.



Općenito bi "detoksikacija" trebala ići postupno, primjerice, djetetu svaki dan treba smanjiti vrijeme provedeno ispred ekrana za jedan sat. Za potpuno uklanjanje ovisničkog ponašanja potrebno je najmanje četiri tjedna potpune apstinencije bez ekrana uz nadomjestak zdravih aktivnosti.



Predavač je naglasio da djeci treba ograničiti vrijeme boravka uz ekrane i poticati ih da na internetu traže korisne, poučne podatke. Potrebno ih je ostaviti da im čak ponekad bude i dosadno, a oni će tada, u želji da se zabave, aktivirati vlastitu kreativnost.



S djecom treba zadržati socijalnu interakciju, izlaziti u prirodu, pustiti ih da se igraju, istražuju, te treba poticati zdravu komunikaciju djece među sobom, što je nužno i nezamjenjivo za razvoj čovjeka kao ljudskog bića.