U Splitu predstavljena ovogodišnja shift konferencija: dolazak najavili stručnjaci iz Microsofta, Netflixa, Googlea, Mozille...

Zadnjeg dana ovoga i prvog dana sljedećeg mjeseca u splitskom HNK održat će se 7. shift developer konferencija na kojoj se očekuje 1300 sudionika iz 109 zemalja sa četiri kontinenta, a među njima će biti i stručnjaci iz Mozille, Googla, Microsofta, Shopyfia, GitHuba i Netflixa, najavljeno je u petak na konferenciji za medije.



Organizator konferencije, osnivač Shifta Ivan Burazin potvrdio je dolazak stručnjaka iz svjetski poznatih informatičkih korporacija i rekao da će se tijekom dva dana među ostalim održati 16 dvosatnih radionica na kojima će sudionici moći steći praktična znanja.



"Ova konferencija je prava prilika da dođemo do mladih talenata i da predstavimo rješenja ciljanim poslovnim partnerima. Ostvareni kontakti na ovoj konferenciji otvaraju mnoga vrata i zato je networking pravi razlog velikog interesa. Rezultati Shifta već se vide i po tome što je iznjedrila jedan od najuspješnijih startupova, a posebno Bellabeat koji je prije pet godina pobijedio na Shift challengeu, koji su nam ove godine generalni sponzori", kazao je Burazin.



Generalni sponzor Shifta od početka je i Splitsko-dalmatinska županija, koja im je za ovu godinu dala 150 tisuća kuna, a novost je i da su potpisali trogodišnji ugovor s gradom Splitom. Župan Blaženko Boban je rekao da je cilj Županije postati prva ICT županija u Hrvatskoj na čemu intezivno rade.



"Nedostaje nam mladih programera. To su visokoprofitabilna zanimanja koja našim mladima omogućavaju da ostanu kod kuće. Ova konferencija je baza i temelj budućnosti tako da naša županija zaista postane ICT županija broj jedan u zemlji", poručio je župan Boban.



Voditelj projekta ICT županije Damir Brčić rekao je da su u osam gradova te 17 osnovnih i srednjih škola za 500 učenika uveli školu programiranja. To žele nastaviti i u suradnji sa Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) na tom fakultetu i u suradnji sa lokalnim tvrtkama