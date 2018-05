Puca koalicijska ljubav između HDZ-a i HGS-a: Opara i Kerum ne razgovaraju mjesecima, a nedostatak kvoruma blokirat će Grad

Kerum je svjestan da vrijeme ne radi za njega i da bi Opara u drugom mandatu odnio suverenu pobjedu

Sad je već sasvim očito da najavljene sjednice Gradskog vijeća u ovom mjesecu neće biti. Sam Jure Šundov, predsjednik Gradskog vijeća, potvrdio nam je kako još uvijek nema materijala za zasjedanje lokalnog parlamenta.



Doznajemo kako bi gradski zastupnici u vijećnicu trebali sjesti najkasnije do polovine lipnja, a kao izgledan datum zasjedanja spominje se 11. lipnja. No, po svemu sudeći, izostanak sjednice je posljedica još jednog u nizu zahlađenja odnosa koalicijskih partnera iz redova HDZ-a i HGS-a.



Do nas su s više različitih strana došle informacije da se opet naziru "nevolje u raju" koje su postale jasne i doživjele kulminaciju u sklopu obilježavanja blagdana sv. Duje kada je Željko Kerum, predsjednik HGS-a, izjavio kako gradonačelnik Andro Krstulović Opara u protekloj godini mandata dana nije ništa napravio, te ga je još optužio za nepoštivanje propisa i korupciju po pitanju uređenja žnjanskog platoa, spočitnuvši mu da je uništio plaže Žnjan i Kaštelet, na što mu je poteštat uzvratio kako su takvi komentari "luzerske budalaštine".

Distanca zbog kadroviranja

Navodno su odnosi na distanci i zbog kadroviranja, odnosno, izbora novih ljudi na pročelnička mjesta u Banovini, no u pozadini svega, kako nam kazuju dobro upućeni u ovu problematiku, stoji nastojanje HGS-ovaca da ova garnitura vlasti ne dobije drugi mandat. Nije, dakle, riječ ni o kakvoj ljubomori i taštini bivšega gradonačelnika Keruma, već svjesnost da vrijeme ne radi za njega.



Izgledno je, doznajemo, da bi Opara u drugome mandatu odnio suverenu pobjedu i ne bi mu trebale HGS-ove ruke za većinu u Gradskom vijeću. Sigurno je da će se do kraja mandata riješiti pitanje Žnjana i uređenja ostalih gradskih plaža, kao i Karepovca, s time da treba uzeti u obzir da je i Vlada na sjednici u Splitu stala iza Grada Splita po pitanju strateških projekata, tako da sve ukazuje na odlične rezultata nakon četverogodišnjeg razdoblja na vlasti ekipe kojoj je na čelu Opara.



Svakako, loši odnosi koalicijskih partnera mogu lako u Gradskom vijeću dovesti do nedostatka kvoruma, što bi značilo blokiranje funkcioniranja Grada i nestabilnost koja lako može otklizati u krizu vlasti.



Znamo od početka mandata da su poteštat Krstulović Opara i Kerum na ratnoj nozi i da međusobno ne komuniciraju. Taj je posao povjeren Petru Škoriću, predsjedniku Kluba vijećnika HDZ-a i splitske organizacije ove stranke koji s HGS-ovim čelnikom u ime svoje stranke najčešće pregovara.



Ako izuzmemo prošlu sjednicu lokalnog parlamenta koja je više bila protokolarne prirode s obzirom na dnevni red te nakon nje tematsku sjednicu o Marjanu i sjednicu Vlade, zadnja konkretna sjednica održala se 20. ožujka. Kako doznajemo, na sljedećoj sjednici u lipnju glavne točke dnevnog reda odnosit će se na izvršenje proračuna, odobrenje građevinskih radova za tri hotela, što je prebačeno s dnevnog reda zadnjeg zasjedanja, te na park-šumu Marjan.