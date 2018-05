Fontana na Splitu 3 pretvorena u veliki pitar, ugledni arhitekt zgrožen: To je urbicid! Zbog kotarskih izbora su korito za vodu zatrpali zemljom!

Po stajalištu kotarskog Vijeća usvojenom prošle godine (nema veze s izborima) bilo je potrebno privremenim rješenjem kultivirati prostor - uzvraća Stipe Čogelja, prvi čovjek kvarta

Split nema puno sreće s fontanama, stari Splićani sa tugom se sjećaju kako je uništena Bajamontuša.



Upravo kad je obnovljen vodoskok podignut na njezinu mjestu, na drugom kraju grada, u Ulici Ruđera Boškovića na Splitu 3, prostor u kojem je trebala biti fontana pretvoren je – u veliku žardinjeru. Radnici "Parkova i nasada" u utorak (jučer) u betonski "prsten" projektiran prije pola stoljeća nasuli su žalo, preko njega stavili folije, a zatim zemlju u koju će posaditi ukrasne trave.



Nedavno je na Sveučilištu proslavljeno pola stoljeća od nastanka grandiozne urbanističko-arhitektonske ideje Splita 3, ali samo tjedan nakon toga u praksi se odstupilo od projekta za višestruko nagrađivanu Boškovićevu ulicu koja se nalazi u muzeju graditeljstva u Barceloni zajedno s drugim primjerima uzornih ulica i trgova.



- Apsurdno je da u korito gdje je predviđena voda dođe zemlja. To je po meni urbicid. Čekamo pedeset godina na tu fontanu. A jedan mladi nadobudni čovjek koji sada vodi ulicu pred izbore dođe na ideju da se mora u njoj nešto dogoditi. Ne znam kako mu je palo na pamet da u korito za koje je Dušan Džamonja radio dvije skulpture, a ja jednu, donese zemlju?! - ogorčen je projektant Boškovićeve, ugledni arhitekt Ante Svarčić, koji nosi titulu počasnoga građanina Splita 3.



Iz “Parkova i nasada” tvrde da je riječ o privremenom rješenju, ali nismo doznali koliko će ta privremenost potrajati. Projektantica Antonija Miletić objasnila je kako će izgledati taj prostor.



- To je projekt koji bi trebao zadovoljiti sve dobne skupine, od djece do umirovljenika. Predviđene su četiri klupe za sjedenje na rubnom dijelu betona, cijela fontana je podijelena na osam dijelova. Četiri su boravišnog karaktera, a četiri su cvjetne plohe. Bit će svijetli i tamni šljunak, a od trajnica koristit će se ukrasne trave. Na vrhu će biti dvije vrste oblutka u nepravilnoj kompoziciji - rekla je Miletić.



Arhitekt Svarčić kazao je kako je zvao Damira Babića, v.d. pročelnika za komunalu, kad je prije nekoliko mjeseci doznao da se namjerava zatrpati fontana:



- Babić je jednim pozivom u "Parkove i nasade" spriječio da se to dogodi. Sumnjam da je sada dao dozvolu za ovo.



Babića nismo dobili na mobitel, ali nam je poslao odgovor u kojem je skinuo odgovornost sa svoje službe.



- Pitanje odobrenja izgradnje fontane po projektu arhitekta Svarčića je u nadležnosti gradske Komisije za spomenike, a ne naše službe. Dakle, kada Komisija donese odluku da ide fontana, tada će ići - ustvrdio je v.d. pročelnik.



Svarčić je naglasio kako je problem u Komisiji za spomenike.



- Komisija, kojoj je sada na čelu Petar Škorić, nije se sastala čak dvije tisuće dana i očitovala o mom rješenju za spomenik i fontanu, visokom 22 metra iz 2010. koji sam nazvao “Oda vodi”, za koji imam rješenja statike, elektrike i automatike od ovlaštenih firmi - napomenuo je arhitekt.



HDZ-ov Stipe Čogelja, predsjednik Gradskog kotara Split 3, odbacio je optužbe da zbog kvartovskih izbora zatrpava fontanu.



- Gradski kotar Split 3 dao je apsolutnu potporu izgradnji fontane u Ulici Ruđera Boškovića. Potrebno je po zakonu predviđenoj proceduri izabrati najbolje rješenje i osigurati novac za izgradnju! S obzirom na činjenicu da se otvorio Centar za vještačenje osoba s invaliditetom, prostorije TK "Marjan", uredi tvrtke "Manas", uskoro Županija otvara IT centar, a nadamo se da će i Sveučilište što prije privesti i svoj prostor svrsi, po stajalištu kotarskog Vijeća usvojenom prošle godine (nema veze s izborima) bilo je potrebno privremenim rješenjem kultivirati predmetni prostor. Posebno što su temelje fontane ponajprije koristili naši najmlađi sugrađani. Ipak su stanovnici gradskog kotara na prvome mjestu! - poručio je Čogelja.