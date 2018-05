Dramatičan sat bez struje u Splitu, ovakvo ludilo na cesti rijetko se viđa: pogledajte kako funkcioniraju splitski vozači kad se izgase semafori

Facebook stranica "Prometne zgode i nezgode" svakodnevno nas obasipa "biserima" sa splitskih ulica.



Od neodgovornih korisnika osobnih automobila koji su pravim čudom dobili vozačku dozvolu, do onih koji osmisle potpuno drugačiji i originalan način vožnje. Vjerujte, svega se tu može vidjeti.



No, danas se zbilja može pogledati poslastica. Zato, ispecite kokice (u slučaju da se u vašem kvartu normalizirala opskrba električnom energijom) i sjedite u udobnu fotelju, jer ovoga puta možete vidjeti kako vozači funkcioniraju kada se isključivo moraju osloniti na vlastito znanje o prednosti prolaska.



Naime, zbog nestanka električne energije, o čemu smo već obavijestili, nastao je prometni kolaps na ulicama u što se možete uvjeriti ako pogledate snimku raskrižja Velebitske i Poljičke ulice.



Ovo raskrižje je Splićanima problematično i u trenutku kada semafori rade, a što se dogodi kada ne rade, najbolje da sami pogledate.