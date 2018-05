Potpuni kaos u Splitu, užarene linije HEP-a: pola grada ostalo bez struje, nered na prometnicama, kupci zbunjeni 'zamračenjem' u šoping centrima; Pogledajte kakav kolaps na križanju!

Oko 18 i 30 sati užarile su se linije dežurne službe HEP-a, ali i naše redakcije na koju su korisnici iz južnog i istočnog dijela grada javljali kako su "ostali bez struje".



Na nešto manje od sat vremena, gotovo polovici grada prekinuta je opskrba električnom energijom. Zvali su stanovnici Trstenika, Mertojaka, Sućidra, Pazdigrada, Duilova, Visoke, Splita 3, Mejaša, a jedna od čitateljica nam je javila kako električne energije nije bilo i na Putu iza Nove bolnice, što je u sklopu Kliničkog bolničkog centra na Firulama.



Na sreću, djelatnice KBC-a nisu bile upoznate takvom informacijom, čime su potvrdile kako u bolnicama na Križinama i Firulama nije došlo do nestanka električne energije. No, jedna od njih je pri dolasku na posao zasigurno primijetila prometni kaos koji je pratio od Lovrinca pa sve do radnog mjesta.



- Niti jedan semafor cijelim putem nije radio - kazala nam je jedna od zaposlenica splitskog KBC-a.



Tako je istakla i veliki problem na koji su nam ukazali čitatelji, obavijestivši nas kako je dužinom gotovo cijele Poljičke ceste, na svakom raskrižju apsolutni kaos. No, jedno od najgorih je raskrižje Poljičke i Velebitske ulice, što se može vidjeti na priloženoj fotografiji.



- Nemoguće je bilo proć kroz to križanje, jedva sam od Žnjana skrenila desno put izlaza iz grada. Niti jedan semafor nije radio, a prvi koji sam vidjela da svijetli bio je onaj pokraj kamiona s voćem, paralelno s Mall of Splitom, kada se već kreće prema Solinu - ističe Anita, stanovnica Trstenika, kotara koji je također ostao bez električne energije.







Zanimljivu situaciju su nam javili kupci koji su se u to vrijeme našli u dva obližnja tgovačka centra.



- Istočna strana "City Centra One" nije imala struje, a zapadna polovica je imala. Pokušali su je dva puta upalit, trajalo bi kratko i opet bi se ugasila - javio nam je jedan od kupaca, dok je u "Mall of Splitu" u potpunosti nestalo električne energije, no jedna od zaposlenica centra nam je potvrdila kako su je jako brzo vratili, kroz svega desetak minuta.



Međutim, ubrzo smo dobili dojavu kako ni to, kao ni u susjednom centru, nije prošlo uspješno, jer je "Mall" nedugo nakon našeg razgovora s jednom od djelatnica, ponovo prisilno pogasio svjetla i pokretne stube.



Oko 19 sati pojedinim kvartovima se polako počela vraćati električna energija, no još uvijek nemamo službene informacije zašto je došlo do ovako velikog kvara, jer su linije svih HEP-ovih dežurnih službi zauzete.



Kako neslužbeno doznajemo, došlo je do pada napona na jednom od vodova, a struja se još uvijek, dva sata nakon nestanka, nije vratila u neke dijelove grada.