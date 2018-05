Splićanima u svađi se omilili noževi, bodu se i mladi i stari: samo u ovom mjesecu su se dogodila tri napada

Što je dovelo do toga da 73-godišnji Boris O. nožem u leđa ubode 34-godišnjeg D. S. i nanese mu teške tjelesne ozljede opasne za život, pokazat će policijska istraga.



Do incidenta je došlo u nedjelju oko 21.30 u Tršćanskoj ulici u Splitu, ispred kućnog broja 20, gdje su se verbalno, a zatim i fizički sukobile četiri osobe. Akteri su ubodeni 34-godišnjak i njegova 28-godišnja djevojka, s jedne strane, te 73-godišnjak i njegov 44-godišnji sin. U sukobu su i djevojka i sin 73-godišnjaka lakše ozlijeđeni pa se pretpostavlja da je do kobnog uboda bilo naguravanja i udaranja između ovih aktera. Odmah nakon zaprimljene dojave, policijski službenici su izišli na mjesto događaja te uhitili dvije osobe koje se dovode u vezu s navedenim događajem i nad njima se provodilo kriminalističko istraživanje, ali je na tužiteljstvo dovedena samo jedna osoba.



Ovo je već peta intervencija policije zbog narušenih susjedskih odnosa, ali sukob nikada nije bio tako krvav i drastičan kao ovaj zadnji u subotu navečer.

Najprimitivniji način

Dok pišemo ovaj tekst, 73-godišnjak još nije doveden na splitsko Županijsko državno odvjetništvo, gdje će iznijeti svoju obranu, nego je još bio kod pritvorskog nadzornika.



Ovo je već treći slučaj u mjesecu svibnju da se interni sukobi u Splitu rješavaju na najprimitivniji način – noževima. Prije događaja u Tršćanskoj ulici, u Ulici Ruđera Boškovića u Splitu prošlog četvrtka mlađi brat na pragu punoljetnosti je nožem ubo starijeg brata, inače 23-godišnjaka, nanijevši mu jednu ubodnu i dvije rezne rane u predjelu trbuha.



Sukob dvojice splitskih sedamnaestogodišnjaka u Čulića dvorima je 6. svibnja, u 21 sat, završio s teškim ozljedama jednog od njih, koji je zadobio dvije ubodne rane u trbuh, jednu u natkoljenicu te jednu reznu ranu po glavi. Posebno je bio težak i opasan jedan duboki ubod u abdomen pa je mladić hitno operiran, no izvan je životne opasnosti.



U slučaju dvojice braće, riječ je navodno o tome da je stariji preuzeo ulogu oca kojeg nemaju, što se mlađem bratu na pragu punoljetnosti nije svidjelo; u Tršćanskoj su na vidjelo isplivali narušeni susjedski, neki kažu i imovinski odnosi koji su kulminirali ubodom, dok su se sedamnaestogodišnjaci sukobili zbog djevojke.



Ovakve događaje nemoguće je preventivno spriječiti, ali u jednom turističkom gradu na pragu sezone u 21. stoljeću, zvuči prilično tragično i ružno da ljudi različitih generacija svoje probleme rješavaju noževima.