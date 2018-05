Najsplitskiji kvart uistinu je po mjeri čovjeka: Spinut ima gotovo sve, nedostaje mu još samo jedna stvar

Kvaliteta života 4

Komunala 3

Urbanizam 5

Okoliš, lokacija 4

Infrastruktura 3

Javni sadržaji 5

'Ko more platit pogled sa Kineskog zida? Košta 2000 eura po metru kvadratnom, iako je s prizemlja Zida prebrisan grafit Dina i Borisa Dvornika. Šteta što je nekome smetao, jer Spinut je najsplitskiji kotar.



Javni sadržaji zaslužuju osam petica. Kotarske prostorije su im, tvrde nam, neusporedive s drugima po gradu. U nekoliko dvorana, a glavna ima 200 kvadrata, održavaju se predavanja psihologa, dječje radionice, pleše se salsa, trenira teakwondo i karate. Na Spinutu je Poljud, Ultra, Spaladuim Arena, knjižnica, desetak sportskih klubova, room escape, lučica, graniče s Varošem, pripada im komad Marjana.



No, nabrojane blagodati imaju i negativne posljedice. Mladen Bačić, predstavnik stanara Karamanove 8, svjedoči nam iz prve ruke:



- Kad je utakmica ne možeš autom kući. Ceste su blokirane, parkiraju nasred traka. Oko tisuću stanovnika živi u samo tri nebodera. Prometni kolaps nastane i kad su koncerti u Areni. Kasnije pijančine nastave ispred zgrada, uriniraju po portunima – zgraža se Mladen, na što mu se supruga nadovezuje da su presretni ako nakon utakmice padne kiša. S mukom se prisjećaju, dok traje Ultra Europe festival, cijeli Spinut je javni zahod turistima.



U Rendićevoj ulici zatekli smo stanovnicu obližnje zgrade Vjeku Veškovac. I ona se žali na prometnu izoliranost, ali običnim danima.

Garaža - 290 kn mjesečno

- Vidite li mjesto za parkirati? Nema šanse da ga nađete – govori gospođa Vjeka, pokazuje na drugi kraj ulice, prema jednog od tri podzemne garaže:

- Prije smo imali garažno mjesto, ali skupo je. Nismo mogli plaćat. I eno, sad auto stoji razbijeno jer smo ga parkirali po ulici – jada nam se Vjeka dok gledamo kako neki nevješti vozač manevrira među autima naguranim s obje strane nogostupa i nizom od desetak kontejnera. Rendićeva je, da stvar bude gora, dvosmjerna ulica. A cijena garažnog mjesta je 290 kuna mjesečno. Osvrće se i Vjeka na one kontejnere:



- Ne vodi se računa o čistoći. Previše ih je. Ljeti grozno smrdi kad zapeče. Vidite ovaj parkić? - pita nas. Gledamo u zelenilo po nogostupu.



- Moj muž ga je prije čistio, održavao, ali zatvorili su vodu i sad ne možemo ništa. Bili smo u uredu "Parkova i nasada". Rekli su da moramo papirologiju potpisivat, ne bi li nam vratili gumu. Komplicirana je bila procedura i odustali smo. Šteta, mi smo imali dobru volju – razočarana je Vjeka, i opet naglašava da je lako za to, ali parking treba rješavati.

U novoouređenom parku za pse u Teslinoj ulici zatekli smo gospođu Anju Alujević. Ozarena lica nam priča:



- Park za pse je tako dobro napravljen da smo mi prezadovoljni. Čisto je, uredno, fino. Naravno, naiđemo na ostatke pasjeg izmeta jer djeca ne pokupe za ljubimcima, ali mi to odradimo i stvarno uživamo u prostoru. Ograda oko parka, čim je napravljena, udubila se od silnog smeća, vandalizam totalni. Vidim sada da se i to sredilo. Kontejneri su prešli na drugu stranu, super je – s osmijehom će Anja. Živi na Spinutu već 40 godina. Kaže, prije je bilo mirnije i tiše, ali i sada je dobro.



Samo joj jedna stvar smeta:

I oni bi streetworkout park

- Trebalo bi dovesti komunalaca. Nema ih po kotaru. Kultura se ili nosi od kuće ili nauči udarcem po džepu. Ta ograda koja je bila, valjda su je komunalci ispravili, znači da ih ipak ima – zaključuje Anja. Ali nije skroz u pravu.



Zaslužni su prije svega neplaćeni komunalni redari. Kotarsko vijeće na čelu s HDZ-ovcem Andrijom Čaljkušićem (49), na čiju inicijativu je park za pse uređen, a za kontejnere napravljeno ugibalište. Nabraja nam na što su još u protekle četiri mandatne godine ponosni:

- Uspješnost vijeća mjeri se u brojkama koliko su uspjeli povući od Grada mimo kotarskog proračuna. Za dva mjeseca realizirat ćemo dječje igralište u Ulici bana Berislavića. Projekt je vrijedan više od pola milijuna kuna. Sredit ćemo i padinu na okuci kod Arheološkog muzeja, kod kafića Kineski zid, što će biti između 50 i 100 tisuća kuna. A od naših sredstava izgradili smo rampu za invalide na ulazu u prostorije kotara, u Rendićevoj kod brojeva 7 i 9 maknut ćemo kontejnere s ceste i napraviti ugibalište. Bit će to dobro rješenje – najavljuje Čaljkušić. Inače je on inženjer elektrotehnike, otac troje djece, profesor u OŠ "Blatine-Škrape" i "Gripe", bivši nogometni sudac, sada delegat povjerenik suđenja 2. županijske nogometne lige. I zapravo je jedini predsjednik kotara koji se ne buni što im je "Čisotoća" uvalila obavezu da odrede gdje će se nalaziti zeleni otoci.



- Dobili smo tu slobodu! Obišli cijeli Spinut, odredili lokacije. To je dio posla kotarske vlasti. Ako smo prihvatili dužnost, nema veze što je volenterski, treba se ozbiljno primiti posla. Vijeće, sada raspušteno, sastavljeno je od četiri različite političke opcije, a funkcionira odlično – ocjenjuje Čaljkušić.



Ponosan je na prosvjed iz 2015. godine, održan na raskrižju Matoševe ulice i Nazorova prilaza. Zahtijevali su semafore i stigli su godinu dana kasnije. Sad bi trebalo nešto i oko parkinga napraviti.



- Ne plaća se i blizu je centra, zato ljudi parkiraju. Iza 22 sata kad se vraćam kući, napravim nekoliko krugova tražeći mjesto, i to je jedini ozbiljni problem Spinuta. Može se riješiti nadogradnjom garaža u Rendićevoj ulici, koje su sada na nedavnoj sjednici Vlade održanoj u Splitu prešle u gradsko vlasništvo – predlaže Čaljkušić.



U planu imaju i baciti se na realizaciju, čega drugoga nego – streetworkout parka. Teretane na otvorenom. I, željeli bi riješiti još jedan problem:



- Trebamo komunalnog redara, u uniformi, na Spinutu.



Jeste ga vi kad vidjeli?



- Ne. Nisam ga vidio u šetnji Spinutom. Znam ga osobno preko kontakata iz kotara, možda je čovjek preopterećen – odgovara Čaljkušić.

Biciklijada, domjenak, dječje igre...

Za Dan kotara 31. svibnja troši se dio kotarskih sredstava namijenjenih društvenim aktivnostima. Proračun Spinuta je oko 140 tisuća kuna.



- Organiziramo spinutsku biciklijadu, akciju "Cvijetni Spinut", dječje igre, radionicu udruge "Tulipani", domjenak u kotarskim prostorijama gdje pozivamo i građane, a potrošimo ih i za Uskrs i Božić, kad darivamo socijalno ugrožene građane – govori nam predsjednik kotara. Vjerovat ćemo mu na riječ, jer do zaključenja broja mnogobrojni djelatnici službe za odnose s javnošću Grada Splita nisu nam dostavili odgovor na upit.

Lista čekanja za garažu

Građani Spinuta strahuju da bi se parkiranje na ulicama moglo početi naplaćivati. I zbog turista, gostiju u apartmanima, i zbog domaćih koji tu ostave aute kad idu u šetnju po Rivi. Imaju li razloga strahovati, upitali smo "Split-parking".



- Nova područja naplate parkinga nisu planirana nigdje osim gdje to stanari zatraže, kao što je bilo na primjeru Stobreča i Bačvica. Cijena rezerviranog parkirnog mjesta u garaži, prema odluci Gradskog vijeća iznosi 290,00 kn i vrijedi za cijeli grad - odgovorio nam je Goran Grgurinović. Zanimala nas je i popunjenost garaža na Spinutu:



- Popunjenost u tri garaže na Spinutu je stopostotna, a kapaciteti i broj zahtjeva na listi čekanja za parkirno mjesto u njima su: Garaža Rendićeva 1 - automobili 93, motorkotači 19, 25 zahtjeva za parkirno mjesto na listi čekanja. Garaža Rendićeva 2 - automobili 119, motorkotači 4, 24 zahtjeva za parkirno mjesto na listi čekanja. Garaža Jobova - automobili 76, motorkotači 7, 20 zahtjeva za parkirno mjesto na listi čekanja.