Nezadovoljno članstvo napušta 'Pametno', Puljak poručuje: Došlo je mnogo novih. Suprug i ja ne bavimo se politikom iz gušta, moramo se izboriti...

Stranka Pametno početkom svibnja pristupila je političkom savezu koji mediji nazivaju "Amsterdamska koalicija", a u kojem se još nalaze IDS i GLAS, s kojima planiraju izaći na europske, predsjedničke i parlamentarne izbore, zbog čega su zabilježili i prvi odljev članova nezadovoljnih ovom odlukom.



Marijana Puljak, predsjednica stranke Pametno, ipak tvrdi da njihovo članstvo raste, baš kao i rezultati anketa javnog mnijenja po kojima su i na nacionalnom nivou sve bliži izbornom pragu od pet posto.



- Nekoliko je članova odustalo tijekom razgovora o mogućoj koaliciji, jednako kao što je mnogo novih i došlo, uz napomenu da koalicijski sporazum još uvijek nije potpisan. Tek smo krenuli s prvim korakom, složili se oko vrijednosti koje zastupamo, i krećemo s izradom sporazuma, očekujemo da će biti gotov na jesen.







U Pametnom se sve odluke donose razgovorom i uvažavanjem mišljenja svakog člana, pa je predsjedništvo organiziralo niz radionica. Bilo je onih koji su iznimno zadovoljni ovim korakom do onih manje zadovoljnih. No tako je uvijek kad u konačnici odlučuje većina, demokratskim procedurama.



O svakom koraku dogovora komunicirat ćemo sa svojim članstvom i pravovremeno izvijestiti javnost, a konačan sporazum treba potvrditi i Skupština stranke. Krećemo u proces izrade koalicijskog sporazuma na potpuno drukčiji način od dosadašnjih koalicijskih procesa - kazala nam je Puljak, koja na sljedeći način opravdava koaliciju s političarima koji su sve samo ne "svježa krv", i koji su obilježeni nizom loših poteza dok su sudjelovali u vlasti.

Rastući radikalizam

- Pametno u ovaj proces ulazi čistog, neokaljanog obraza i istih namjera od kojih ne odustajemo. Okupile su nas vrijednosti liberalne demokracije, oko njih smo se lako i brzo složili, i vjerujemo da zajedno možemo postići više u borbi za otvorenu, građansku, modernu Hrvatsku.







To je naša nužnost trenutno, s obzirom na rastući radikalizam koji se pojavljuje na desnom političkom spektru. Možemo ih slobodno nazvati opasnim namjerama koje Hrvatsku vode prema dnu, umjesto prema vrhu, razvoju i uspjehu - tvrdi Marijana Puljak, koja smiješnim smatra tvrdnje kritičara kako je njezina stranka žrtva političkih ambicija nje i supruga Ivice.



- Na lokalnoj smo razini pokazali puno, a građani Splita prepoznali su naš rad i trud i nagradili nas s 20 posto osvojenih mandata u Gradskom vijeću, duplo više nego na prošlim izborima.



Moj suprug i ja ne bavimo se politikom iz gušta. Nema uređenog društva kojeg će vam drugi servirati, za to se sami moramo izboriti. I to je naš poriv bavljenja politikom. Već smo puno privatnih trenutaka izgubili u ime tog većeg cilja. Ne želimo se jednog dana pitati jesmo li učinili sve što smo mogli za bolju budućnost naše djece.



Pozivamo sve da se uključe i svojim idejama i aktivnošću mijenjaju društvo. Upravo izlazimo na kotarske izbore u Splitu u 20 gradskih kotareva sa 140 izvrsnih ljudi koji će svi imati šansu pokazati što žele promijeniti u svom kvartu i kotaru - zaključila je predsjednica Pametnog.