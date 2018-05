Kad je čovik zvir: nedavno oštenjena kujica satima čekala zavezana na splitskom Pazaru, volonteri joj pokušavaju naći vlasnika kakvog zaslužuje

Sinoć je netko ostavio živo biće zavezano na lancu. Živo biće koje je netko udomio, pario i na kraju, bez grižnje savjesti ostavio. Od sinoć do danas poslije podne, zavezano na glavnom Pazaru, čekalo je vlasnika da se vrati. No, vlasniku se ne može ući u trag, jer kao i u većini slučajeva, kujica nije čipirana.



Po njoj krpelja više nego dlaka, a njuška i uši prepune su rana. Mršava je, izmučena i prema opisu već svima dobro poznate volonterke Ane Suljić, nedavno oštenjena i ostavljena. I tako svaki dan barem jedno biće traži milost volontera, koji doma drže po nekoliko životinja u potrazi za stalnim domom, a uvijek iznova dobiju poziv kako je netko ostavio tek oštenjenu kujicu sa štencima, ili u ovom slučaju, samo kujicu.



Vjerojatno je vlasnik pomislio kako bi na štencima mogao zaraditi koju kunu, ipak su mješanci staforda i nešto vrijede na tržištu. Kada smo upitali volonterku gdje će sada s nesretnom kujicom koju je privremeno zaštitila, kazala je:



- Ne znam. Ili večeras nakon posla zovem "As-Eko" ili spavam s njom u autu. Ne znam gdje ću drugo, već imam dva psa - tužnim glasom odgovara Ana, djevojka koja uz brojne volontere osjeća moralnu obvezu rješavati probleme neodgovornih primjeraka ljudske vrste.



Ne zato što je to zabavno, jer uopće nije zabavno gledati napaćene životinje, već zato što se radi o živom biću koje traži zaštitu kao i čovjek. No, osim volontera koji se doslovno svaki dan bore s vjetrenjačama i zbog kojih nemamo lutalice po ulici, "najlipši grad na svitu",kako mu često tepamo, nema mjesta za napuštene pse.



- Ne može se više gasiti požar, institucije ne rade svoj posao. Nema smisla da građani rješavaju ove probleme. "As-Eko" iz Šibenika nema više mjesta, upravo zato što inspekcije ne rade svoj posao i ne kažnjavaju neodgovorne vlasnike, a Split nema svoj azil -ističe Ana Suljić.



Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Damir Babić odgovorio je kako je naputak da se kontaktira "As-Eko" kada se pronađe napuštena životinja.



- Pas se pregleda i provjeri mu se čip te ga se odvede u "no kill" azil, a ako je pas čipiran, vlasnika se kontaktira i naplati trošak - odgovorio je Babić.



No, da "As-Eco" zbirne svakog psa kojeg su volonteri spasili, odavno ovakav naputak ne bi vrijedio. Do tada, ova izmučena i dobroćudna kujica traži vlasnika kakvog zaslužuje, ruku koja će je milovati i zaštititi, a ne zlostavljati. Preko "Facebook" profila Ane Suljić, možete kontaktirati volonterku kod koje je napuštena životinja smještena do večeras.