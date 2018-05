'Ovo je najčešća greška koju rade naši trgovci': splitski komercijalisti najbolji su u državi, evo koje savjete imaju za djelatnike u trgovinama

- U svakoj tvrtki željnoj napretka potreban je dobar komercijalist. Moj posao je prepoznati proizvod i pokušati ga plasirati na zahtjevno europsko tržište - počinje priču Marija Višević, učenica 4a razreda u Komercijalno-trgovačkoj školi u Splitu.



Pretpostavljate da je Marija komercijalist po struci, ali da je među najboljima u državi, dokazala je na natjecanju koje se održalo u Virovitici. Zajedno s kolegama iz razreda Goranom Čulinom i Lukom Peruzovićem, osvojila je impresivno drugo mjesto i u konkurenciji šest strukovnih škola, te su po deseti put dokazali da je splitska škola jedna od najboljih u državi.



- Nas troje se razvrstavamo na različite zadatke. Dakle, moramo osnovati firmu na temelju jednog dobivenog proizvoda. Zvala se "Sigurnost" d.o.o., a proizvod koji je svaka firma dobila bila su protuprovalna, aluminijska ulazna vrata i na temelju toga napravili smo prezentaciju na engleskom i hrvatskom jeziku te odabrali najbolju ponudu - priča Goran Čulin, 18-godišnji komercijalist, koji je u jednom dijelu natjecanja, u suradnji s Marijom, bio zadužen za prezentaciju proizvoda, dok je njihov kolega Luka izradio prezentaciju.



Za sve to na raspolaganju su imali tek tri sata vremena, a pripremali su se tijekom treće i četvrte godine školovanja. Upravo zbog brzine dogodile su se, kako kažu, "lapsus" greške zbog kojih su ipak završili na drugome mjestu.

Prodaja je kao predstava

- Užurbano je sve bilo, malo je bilo treme, tako da smo radili one sitne greškice - govori Goran Čulin, no naglašava kako mu je drago što je sudjelovao jer ovo natjecanje "sažima sve znanje jednog komercijalista".



- Preko ovog natjecanja shvatili smo pravu ulogu samog komercijalista. Puno je lakše kada teoriju primijenite u praksi i zaokružite cijelo školovanje u cjelinu - kazuje jedina članica ekipe komercijalista.



Marija u bliskoj budućnosti planira upisati Filozofski ili Ekonomski fakultet, uz napomenu kako bi htjela raditi u struci. Nije ona jedina ambiciozna u toj grupi, Goran je također odlučio nastaviti školovanje i planira upisati vojno vođenje i upravljanje u Zagrebu, a Luka bira između Pravnog i Ekonomskog fakulteta.



Međutim, odličnim uspjehom se ne mogu pohvaliti samo komercijalisti jer je na istom natjecanju još bolji rezultat postigla učenica Kristina Bradarić Šljujo, koja je smjeru trgovac osvjetlala obraz osvojivši prvo mjesto u državi.



- Zadatak je o grupnom proizvodu, u ovom slučaju to je bio svečani doručak, započeti prodajni razgovor u kojem sam morala paziti da neko nije alergičan na sastojke, paziti na dijabetičare, da je prehrana zdrava. Nakon toga svega, zaključiti razgovor, izvršiti pakiranje, zaključivanje prodaje i naplatu proizvoda - pojašnjava zadatak s natjecanja 17-godišnja učenica 3a razreda, koja ističe da tek sada uočava razlike između dobrog i lošeg prodavača.



Delikatno pitanje



- Pozdrav na kraju je jedna od najučestalijih grešaka, a najčešće kada ih nešto pitate dobijete tek osnovne informacije - otkriva nam Kristina kardinalne greške kod velikog broja radnika kojima to najčešće nije struka.



Zato je ova nesebična djevojka, kao prvakinja prodaje ove godine, odlučila dodijeliti par savjeta sličnim zaposlenicima prodajnih centara ili trgovina.



- Treba paziti kako pristupiti kupcu te naravno biti ljubazan i pristojan. Na primjer, vježbala sam kako prodavati dijetalne proizvode i u takvom slučaju ne smijete komentirati ide li kupac na dijetu, već mu morate kazati kako smatrate da mu nije potrebna dijeta, ali ako baš inzistira, možemo pronaći konkretne proizvode. Naravno, nikada preporučiti nešto što osobi uopće ne odgovora, jer je cilj da se kupac vrati. Moram naglasiti da je prodaja kao predstava u kojoj kao prodavač glumite, ali u interesu kupca - kaže mlada 17-godišnja prodavačica s planovima studiranja managementa na Ekonomskom fakultetu.



Ovako dobrom rezultatu pridonijela je i tvrtka "Tommy" koja je u duhu dosadašnje dobre suradnje sa školom donirala njihovoj praktikum prodavaonici klima-uređaj i kompletnu POS blagajnu, odnosno računalo, monitor, skener i pult.