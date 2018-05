Joe Bašić, alfa i omega hrvatske Ultre, kaže da će ovaj festival biti rekordan po broju posjetitelja. Gosti dolaze iz cijelog svijeta, od Kine i Indije, do Kanade, Australije...



U Splitu se za vrijeme Ultre pojavio višak smještajnih kapaciteta.



- Svi su se pohrlili baviti iznajmljivanjem jer su vidjeli da se prošlih godina znalo dobro zaraditi. Tada je izbor bio manji pa su partijaneri bili više-manje prisiljeni uzeti i skupe stanove. Međutim, ne možete vi samo na osnovu par dana iznajmljivati stan, podignuti cijene u nebo i onda od toga živjeti ostatak godine. Kad je Ultra došla u Split tada smo imali oko 6500 turističkih kreveta u gradu, a sada ih imamo više od 30.000. Sada gosti biraju, na tržištu će ostati oni najbolji koji daju realne cijene i ne varaju goste.



Evo, našli smo danas neke stanove koji se prije Ultre iznajmljuju za 800 kuna, a tijekom Ultre za 3000, dakle pet puta skuplje.



- Cijena se može blago povisiti u vrijeme nekih specijalnih događaja, ali mislim da s takvom cijenom nitko neće unajmiti taj stan. To bih nazvao neozbiljnim. Ali, mene to i ne brine previše jer će zakon ponude i potražnje ublažiti te ekscese i bit će ih sve manje. Također, stranci nisu glupi, jer ni bogati partijaner neće za stan dati 3000 kuna, ako toliko može platiti dva noćenja u hotelu s četiri zvjezdice u dvokrevetnoj sobi. I još dobije doručak.



Koliko će ove godine biti partijanera u Splitu?



- Bilježimo porast od 15 posto prodanih ulaznica. Dolaze nam gosti iz Australije, Indije, Pakistana, Brazila, Afrike, Islanda, Kanade, Argentine, Kine, Koreje... Dakle, cijeli će svijet biti praktički zastupljen na Ultri.



Koliko je to konkretno u brojkama?



- Sada već možemo reći da će po danu na Poljudu biti oko 45 tisuća ljudi, što bi značilo da u tri dana bilježimo 135 tisuća posjetitelja.



Koliki je nosivi kapacitet Poljuda i na kojem broju partijanera će se stati?



- Pa trenutno jako dobro rastemo i od svih dislociranih Ultri na svijetu mi smo po uspjehu odmah iza one originalne iz Miamija. Naš plan je da u Splitu za nekoliko godina bude 60 do maksimalno 70 tisuća osoba po danu, dakle oko 200 tisuća posjetitelja u sva tri dana. Sam stadion s igralištem, kao i prsten oko stadiona i pomoćna igrališta mogu ugostiti, po procjenama naših stručnjaka iz Amerike, do 70 tisuća ljudi koji mogu biti na Poljudu u jednom trenutku. Ali to je zaista golema brojka za koju Split još nije spreman. Do tog broja treba doći postepeno. Ovo je veliki projekt i njegov rast mora ići polako. Velike stvari se ne grade preko noći.



Nedostaje infrastruktura?



- Dijelom je i to razlog. Srećom, gradi se novi zrakoplovni terminal, popravlja se ulaz u Solin. Gradu nedostaje parkirališnih mjesta, kronično nam nedostaje luksuznih hotela najveće kategorije, ali sve se to mijenja. Splitu je nasušno bila potrebna i jedna dobro uređena, velika centralna gradska plaža, a što će napokon dobiti sa Žnjanom, koji je i odlična lokacija. Gradonačelnik Andro Krstulović sve to zna i mislim da odlično vodi ovaj grad.



Splićane počinju živcirati nesnosne gužve tijekom ljeta.



- U Splitu se mora graditi održivi turizam koji neće ići na živce lokalnom stanovništvu, te će ih što manje ometati u njihovim dnevnim aktivnostima. Split će se, vjerujem, s vremenom formirati u jednu u veliku i održivu destinaciju u kojoj će turisti i građani naći zajednički jezik. Ali to turističko odrastanje ne događa se preko noći. Turizam se u gradu mora odvijati planski, smišljeno, a ne stihijski. Turizam ne smije upravljati gradom, nego grad mora upravljati turizmom.



Kako teku pripreme za Ultru 2018.?



- Odlično. Sve je uhodano. Ovo je sada završnica, najveći dio posla je obavljen.



Kako hrvatsku Ultru komentiraju vlasnici festivala Adam Russakoff i Russell Faibish?



- Ultra je postao festival s najvećim brojem prodanih ulaznica u svijetu. Naime, prošle godine je prodano milijun ulaznica za Ultru na svim kontinentima. Ultra se iz Miamija proširila na Meksiko, Boliviju, Paragvaj, Čile, Brazil, Južnu Afriku, Tajland, Australiju, Hong Kong, Kinu, a središte Ultre za Europu je Hrvatska. I vlasnici kažu da im je ovdje najljepše, uvijek kažu da ih zapanjuje ta kombinacija mora, sunca, hrane, plaža... Neću pretjerivati ako kažem da su vlasnici Ultre zaljubljeni u našu zemlju.



Koliko Split i okolica konkretno imaju ekonomske koristi od Ultre?



- Ekonomski institut je napravio studiju koja je procjenjivala ukupan učinak na gospodarstvo, a koji je procijenjen na nekih 500 milijuna kuna. Evo samo jedan detalj. Zabilježili smo prošle godine oko 200 milijuna raznih impresija s Ultre na Instagramu, Facebooku, YouTubeu. Do toga broja se došlo preko analiza videa koja su postavljena i gledana na internetu, fotografija, raznih tagova... Možete onda zamisliti koliku je besplatnu reklamu dobila Hrvatska.



Zašto policija hvata golobrade partijanere?



Partijaneri se često žale da ih policija prije ulaska na stadion pretresa i gnjavi, te da bi se MUP trebao koncentrirati na dilere, a ne na tinejdžere. Kažu i da nigdje u svijetu policija ne hvata partijanere uokolo stadiona.



- Ne mogu se miješati u posao policije. Znam samo da svake godine u Hrvatsku dolazi bivši šef policije iz Miamija i savjetima pomaže našu policiju i kaže da je jako zadovoljan sigurnosnim aspektom u Splitu. Također, jako hvali naše policajce.



Prošle godine je jedan mladić bježao od policije, progutao malu vrećicu 'trave' koja mu je začepila dušnik pa se ugušio. Umro je jer se bojao prekršajne prijave.



- To je bio tragičan događaj i zaista nitko tako ne bi trebao izgubiti život. Žao mi je što je do toga došlo, ali ja se ne mogu miješati u rad policije i njihove procjene.



Bez posebnog programa za Aviccija



Hoćete li na festivalu dati neku posvetu Avicciju?



- On je dijete Ultre. Osobno sam ga poznavao i znao sam koliki je veliki umjetnik i glazbenik bio, ali i koliko nije želio nastupati pred velikom publikom. To mu je predstavljalo veliki stres i nije se s tim dobro nosio.



I njegova obitelj i prijatelji su već nekoliko puta rekli ga se sjećamo s poštovanjem, tako da nećemo raditi nikakav spektakl od toga. Moguće da će mu kolege DJ-evi odati 'tribute', ali mi nećemo imati nikakav poseban program.