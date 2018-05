Da je netko maturantima u splitskim gimnazijama "Natko Nodilo, "Ćiro Gamulin", "Marko Marulić" i "Vladimir Nazor" te 1978. kazao da će se za 40 godina naći kako bi obilježili taj jubilej većina bi bila sumnjičava.



No morali bi biti poprilično kreativni i uvjerljivi da vam povjeruju u priču kako će se to okupljanje, a održalo se ove nedjelje predvečer na Peristilu, organizirati putem nekakvog Facebooka na kojem si i nakon četiri desetljeća tek jednim klikom udaljen od grupe "Splitski maturanti generacija 77/78" u kojoj su već sve one najzgodnije cure i najpopularniji momci.



Uz društvene mreže junaci naše priče, a okupilo ih se gotovo 400, prihvatili su i druge trendove 21. stoljeća pa su se nad carskih trgom viorili helijem punjeni baloni, izvlačili su se selfie štapovi, a poletio je i dron.



- Na kraju srednje svi smo bili sretni, ali kad sve promatramo s odmakom taj je period zaista bio najopušteniji i najljepši. Zato se okupimo najmanje svako pet godina, no ovo je prvi put da su svi razredi i gimnazije zajedno. Sjetimo se i onih koji nisu više među nama, evo samo iz našeg razred nedostaje troje - kazala nam je Zdenka Raguž, koja je ovog zbog druženje došla iz Njemačke gdje živi.



Bila je ovo prigoda za izvući najbolje komade iz ormara, kao da se organizira repriza izbora za miss mature. No usprkos svoj šminki i odjeći nije bilo teško pretpostaviti tko je uživao u blagostanju, a koga život baš i nije mazio.

- Maturalni ples bio nam je u hotelu Medena. I tad se pazilo na odjeću, a kako je nije bilo kupit u dućanima djevojke su morale u Trst po haljinu. Lijepo je što smo se okupili, iako mnogi su mi neprepoznatljivi jer ih vidim prvi put nakon mature, puno je to godina - iskrena je bila Nives Fiorentini, dok je jedna od organizatorica Đordana Barbarić kazala kako najave o reformi školstva, koju još čekamo, traju od kad su oni završili srednju.



- Čini nam se da su prijateljstva iz gimnazije najdublja i najiskrenija, jer neki od nas i danas se čuje gotovo svakodnevno iako nas ima po svim kontinentima, različitih smo zanimanja i interesa. Kad dođete do 58 godine, doživili ste puno uspona i padova, teškim momenata i bolnih gubitaka, ali i puno radosti. Vidi se to po borama, na licima i pogledima. No ostalo je poprično duha, koji će nadam se večeras isplivati na površinu i pokazati ono najbolje u nama - pričala nam je Đordana u pauzama dok je koordinirala snimanje zajedničke fotografije okupljenih.



Na Peristilu su se zapjevali " Gaudeamus igitur" i "Dobra stara vremena" Novih fosila, a druženje se nastavilo pravom feštom s DJ-om i tortama u nekadašnjeg "Džaje" na Ovčicama, mjestu gdje je ova generacija plesala prve sentiše.



Po viđenom večeras na Peristilu, bit će ih još!