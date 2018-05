Ovoga ljeta opet nas čeka kaos s ležaljkama: pravilnik je donesen još lani, no sve je zapelo na birokraciji; Kada konačno stupi na snagu, koncesionare očekuju stroga pravila

Pravilnik o plažama koji je izglasan na Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije 18. rujna prošle godine dočekan je s velikim oduševljenjem, jer očekivalo se da će ti propisi zaustaviti ekspanziju komercijalnih sadržaja zbog kojih su plaže postale nedostupne domaćem stanovništvu.



No, iako je nova sezona kupanja već počela, na terenu ni nakon osam mjeseci nema vidljivih tragova da će ovog ljeta situacija s ležaljkama biti pod kontrolom.



Upitali smo nadležne u Županiji hoće li kvalitetan dokument oko kojega su se složili vlast, oporba i civilni sektor ostati tek lijepo slovo na papiru. Evo kako zvuči birokratsko obrazloženje trenutne situacije.



– Sukladno Pravilniku o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području naše županije, koncesionari su dužni dostaviti plan korištenja koncesioniranog područja.



U Odlukama o izmjenama i dopunama naveli smo istu obvezu koncesionaru, te da su dužni dostaviti plan korištenja u roku od 30 dana od sklapanja dodatka ugovora o koncesiji, koji će se potpisati na temelju Odluka o izmjenama i dopunama.



Kako su odluke tek postale izvršne, pripremaju se dodaci ugovora, koji će biti potpisani u sljedećem razdoblju – izvijestio nas je Ivan Šarić iz Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinska županije, uz napomenu kako još nije poznat ni izgled info-ploča "jer je u tijeku postupak javne nabave za njih".

Nema 'mile-lale'

Pravilnikom, koji je na snazi od rujna prošle godine, koncesionar ne samo da neće moći ograničavati pristup plaži kao javnom dobru, nego ležaljke, suncobrani i ostali komercijalni sadržaji neće smjeti zauzimati više od 30 posto površine, uključujući koridore za pješake koji omogućuju nesmetan pristup moru.



Na ploči koja će se nalaziti na prilazima plaži bit će vidljiv točan raspored zona gdje se ležaljke smiju nalaziti, a sve će morati biti uredno sklopljene i složene na za to određenom skladišnom mjestu, sve do početka zahtjeva gostiju za njihovim korištenjem.



Iznimka su ležaljke koje se ne mogu sklopiti na jednome mjestu, za što će nositelj koncesije trebati dobiti dopuštenje Povjerenstva za praćenje izvršavanja ugovora, no ni one ukupno neće smjeti zauzimati više od 30 posto površine, uključujući prilaze.



Pravilnikom je određena obveza koncesionara da ne samo ljeti, nego tijekom cijele godine održava plažu čistom, uklanja naplavine i ostale nanose, te održava hortikulturu.



Propisano je i da se pod redovitim čišćenjem podrazumijeva uklanjanje svih otpadaka s morske obale, površine i dna, i to dva puta dnevno u ljetnom razdoblju, a u ostalom dijelu godine po potrebi, ali najmanje jednom tjedno.



Kamene i betonske plaže u ljetnom razdoblju bit će potrebno čistiti jednom dnevno pometanjem i polijevanjem u ranijim jutarnjim satima, kad nema posjetitelja.



Na nekomercijalnim info-pločama na hrvatskom i engleskom jeziku koje bi trebale biti postavljene na prilaznim pravcima ulaza na plažu, između ostalog, predviđeni su i podaci s pravima i obavezama kako posjetitelja, tako i koncesionara, ali i podaci o tome na koji način i kome građani mogu prijaviti eventualno kršenje ugovora.