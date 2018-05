Jedna od žrtava splitskog fratra: Ne'š ti kazne, sad je dobio apsolutnu slobodu. Cijeli život posvetit ću borbi protiv pedofilije u Crkvi i traženju žrtava koje su propatile kao ja!

Evo kako jedna od žrtava splitskog fratra komentira slučaj:



– Ako je istina to što mi kažete, da je crkvena istraga zaključila da je fra Gracijan kriv za pet slučajeva zlostavljanja i da će biti kažnjen otpuštanjem iz franjevačkog reda i otpuštanjem iz kleričkog staleža, mogu samo kazati da meni to zapravo ništa ne znači.



Zapravo mislim koja je svrha toga, ne'š ti kazne, sad je dobio apsolutnu slobodu. Ne znam je li ovo kazna ili nagrada, ne vjerujem da će mu itko uzeti penziju. Možda bi veća kazna bila da ga ostave u nekom sobičku da na koljenima moli krunice ostatak života...



Komentirao nam je to Srđan Tripalo, 38-godišnjak iz Splita koji je jedna od pet žrtava splitskog fratra fra Gracijana Gašperova i koji je pet godina, od svoje trinaeste do osamnaeste godine, trpio najgore oblike seksualnog zlostavljanja.



Tripalo je svoja grozna iskustva prvo anonimno iznio u Slobodnoj Dalmaciji nakon izbijanja afere i do tada nitko ni u crkvi ni u policiji, koja je tek započinjala istragu, nije znao za njega.



Kazao nam je i da se prekjučer sastao s nadbiskupom Marinom Barišićem i da je u sat vremena razgovora od njega dobio kajanje i ispriku zbog svega što je proživio. Rekao je i da je nadbiskupu kazao da će cijeli život posvetiti borbi protiv pedofilije u Crkvi i traženju žrtava koje su propatile kao i on, na što je Barišić ostao zatečen.

Nema zastare

A Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, odnosno njezin glavni istražitelj Tomislav Glavnik (koji je zajedno s kolegom pravnikom iz Nadbiskupije splitsko-makarske), završila je crkvenu istragu te je prikupljena dokumentacija.



Radi se o svjedočanstvima žrtava koja su 14. svibnja dana Apostolskoj nuncijaturi u Zagrebu, koja ih je proslijedila Kongregaciji za nauk vjere u Vatikanu.



Oni će, pak, donijeti konačnu odluku o sankciji fratru pedofilu, a kako nam je jučer kazao provincijal fra Josip Blažević, očekuje se da će Vatikan, kao što je to uobičajeno u ovakvim slučajevima, u vrlo kratkom vremenu donijeti konačnu odluku.



Blažević je potvrdio da je istraga utvrdila da je fratar dvojicu žrtava spolno uznemiravao, odnosno da ih je pokušao navesti na spolni odnos, dok je dvije žrtve i spolno zlostavljao. Svjedočenje još jedne žrtve navodno je teško dokazivo, no to nikako ne umanjuje zlodjela koja je fratar počinio.



– Komisija koja je vodila istragu, odnosno koja je ispitala svjedoke, dala je tzv. votum, odnosno svoju ocjenu viđenja svih tih svjedočanstava. Sva su ona uz popratno pismo nadbiskupa proslijeđena Kongregaciji za nauk vjere, a uz popratno pismo provincijala poslano je i našoj Generalnoj kuriji, koja to također prosljeđuje Kongregaciji.



Ovo može biti riješeno u izvanredno kratkom vremenu jer se radi o teškoj stvari i tada se u Vatikanu djeluje vrlo brzo – kazao nam je provincijal Blažević, dodajući kako će i DORH i policija od njih dobiti "što god zatraže".



No, ističe da je civilna istraga otežana zastarom, dok po crkvenom zakonu "ova materija ne zastarijeva".

Istina na vidjelu

Na naše pitanje, komentirao je i informacije o tome da se još 2011. godine znalo za jedan od ovih pet slučajeva, kazavši da je tada bio problem što žrtva nije bila voljna dati pismeni iskaz, nije bila voljna svjedočiti pred Crkvom u prisutnosti dva svjedoka te nije bila voljna to prijaviti policiji.



Na naše pitanje je li, kad je sve krenulo prijavom u prosincu 2017. godine, očekivao da će se situacija razviti baš ovako i da će naposljetku biti ovoliko žrtava, provincijal je odgovorio da je i prva prijava bila iznenađenje.



– Mi smo odmah reagirali i nisam znao što će biti dalje. Moram reći da je sve ovo s jedne strane vrlo neugodno za nas, no s druge strane je ugodno jer je istina napokon izišla na vidjelo – kazao je.



Upitali smo ga i je li razgovarao s fra Žarkom Relotom, koji je u prosincu 2017. godine prvi prijavio slučaj crkvenim, a ne civilnim vlastima, odnosno policiji, čiji je kapelan bio.



Jer, kako je odlučeno na Redovitom provincijskom kapitulu Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca koji je održan od 14. do 16. svibnja u Zagrebu, za gvardijana samostana sv. Frane u Splitu umjesto Relote izabran je fra Martin Jaković.



Prema našim informacijama, fra Žarko je odlučio napustiti franjevački red i priključiti se dijecezanskom svećenstvu u Zadru, a provincijal Blažević potvrdio je da je dosadašnji gvardijan splitskog samostana podnio takav zahtjev u Nadbiskupiju, ali da to, koliko on zna, nije uvjetovano događajima oko fra Gracijanova slučaja.



No, na dosadašnjoj će poziciji ostati do lipnja, kad će stupiti novi gvardijan.