Smjenom straže točno u podne otpočeli 'Dani Dioklecijana': po prvi puta cara i caricu utjelovili učenici splitskih škola, evo kakav program nas očekuje večeras

​Turisti su već naveliko okupirali Split pa je krajnje vrijeme da ih pozdravi car Dioklecijan. To se i dogodilo Smjenom straže danas točno u podne, kada su započeli ovogodišnji Dani Dioklecijana.



Novost je da su prvu podnevnu Smjenu odradila djeca, i to učenici Osnovne škole "Pojišan" Niko Kelam i Greta Ferić, koji su ispričati priču o nastanku Splita i spojili prošlost i sadašnjost grada igrokazom "Dječja turistička razglednica". Događaj su, uz brojne turiste, pratili i osnovci iz brojnih splitskih škola, a za sve su zaslužne i njihove učiteljice Anđela Babić i Tina Šćepanović Stanić.



Večeras u 20.30, pod vodstvom Hrvatskog narodnog kazališta Split, dolazi i veliki car Dioklecijan na Peristil, gdje će se održati jednosatni program "Povratak cara u Palaču". Kako najavljuju iz Turističke zajednice Split, u sklopu programa očekuje nas postrojavanje rimskih pretorijanaca, predstava "Neće grom u Rimljane", ples s vatrenom suknjom i druga iznenađenja.



- Dani Dioklecijana postali su prepoznatljiva manifestacija i jedan od vodećih motiva dolaska turista u Split. Kako bismo svim stranim i domaćim posjetiteljima pružili doživljaj antike, ne samo u tri dana trajanja manifestacije nego i kroz cijelo ljeto, ove godine Dani Dioklecijana traju sve do 21. rujna - kaže nam Mariana Pivalica iz TZ-a Split.



Napominje da se Smjena straže, projekt pod vodstvom HNK Split, pokazala kao jedna od glavnih atrakcija koja pruža jedinstven doživljaj turistima. Stoga će i ove sezone svaki dan točno u 12 sati na Peristilu sve okupljene pozdravljati car i carica uz rimske pretorijance.



U TZ-u smatraju da će Dane Dioklecijana ove godine učiniti jedinstvenima i manifestacija Noći Dioklecijana, ali i projekt Rimski đir, u sklopu kojeg nas jednom mjesečno očekuju tematske večeri, rimska povorka, borbe gladijatora, atraktivni plesni nastupi. Prva takva noć je večeras, 18. svibnja, a sljedeće su 15. lipnja, 20. srpnja, 17. kolovoza i 21. rujna.



Dioklecijanova legija trebala bi opet oživjeti antičku prošlost Splita kroz projekt Živi muzej na bedemu Cornaro, a budući da je Split i grad glazbe, manifestaciju će glazbom oplemeniti i koncerti koje TZ organizira u suradnji s Glazbenom mladeži. Koncerti su najavljeni za 8. lipnja i 13. srpnja.



- Glazbu zaboravljenog Mediterana donose nam španjolski umjetnici Emilio Villalba & Sara Marina, a posebna glazbena poslastica je i koncert - A PIACERE, "stara i nova" glazba za violu da gambu - Fahmi Alqhai, izvrstan mladi španjolski gambist koji na svom stoljećima starom instrumentu izvodi glazbu tog vremena. Sigurni smo da će i ove godine brojni građani i turisti iskoristiti priliku da osjete jedinstvenu atmosferu koju nam donose Dani Dioklecijana, te da će fotografije naših turista s "rimskim legionarima" obići cijeli svijet i postati jedan od prepoznatljivih simbola grada Splita - vjeruju u gradskoj Turističkoj zajednici.