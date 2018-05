Neriješen rezultat izbora koji su izazvali pravu buru: ponovno se bira šef Doma zdravlja

Dr. Petric će biti na čelu DZ-a SD županije do isteka mandata, nakon toga će biti imenovan v.d., te će biti provedena ponovna procedura natječaja - naveo nam je suzdržani predsjednik UV-a dr Ivan Nasić

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije (DZ SD) nije dobio novog, ili starog, ravnatelja. Tako je jučer glasovanjem odlučilo Upravno vijeće (UV) županijskoga Doma zdravlja.



Naime, kako doznajemo, od pet članova UV-a, dvoje njih glasovalo je za sadašnjeg ravnatelja dr. Dragomira Petrica, a dva člana UV-a iz redova privatnika (koncesionara i zakupaca) glasovala su za Paula Peronju, vlasnika optičarskih radnji u prostorima županijskoga DZ-a u Supetru i Jelsi. Suzdržan u glasovanju bio je dr. Ivan Nasić, predsjednik UV-a, koji nije svojim glasom "presjekao" i odlučio tko će biti ravnatelj u sljedeće četiri godine, a koji je također koncesionar u Domu zdravlja SD županije.



Kako bi nam pojasnio što će sada biti sa županijskim Domom zdravlja, odnosno tko će voditi tu važnu javnu zdravstvenu ustanovu, kontaktirali smo dr. Ivana Nasića. Nažalost, on se nije odazivao na naše pozive, nego smo komunikaciju obavili SMS porukama. Dakle, stanje je ovakvo.



"Sadašnji ravnatelj bit će na čelu DZ-a SD županije do isteka mandata, nakon toga će biti imenovan v.d., te će biti provedena ponovna procedura natječaja", kratko je napisao u SMS poruci dr. Nasić. Podsjetimo, Petricu mandat istječe krajem lipnja ove godine.



Ovaj izbor je u Splitsko-dalmatinskoj županiji izazvao pravu "buru", a njegovim okončavanjem moglo bi se iščitati u kojem će smjeru ići primarna zdravstvena zaštita u Hrvatskoj.



Naime, s jedne strane je dr. Petric, koji se zadnjih godina prometnuo u jednog od rijetkih "branitelja" javne zdravstvene zaštite, ali je istodobno svojom "tvrdoglavošću" sam sebi stvorio mnogo "neprijatelja" iz redova privatnika, koncesionara..., odnosno svih onih koji bi htjeli privatizirati primarnu zdravstvenu zaštitu.



S druge strane je nevjerojatna informacija da u Upravnom vijeću javne zdravstvene ustanove kao što je županijski Dom zdravlja sjede trojica članova koji su koncesionari, odnosno zakupci pri DZ-u SD županije, a koji odlučuju o ravnatelju javne zdravstvene ustanove.



No, bilo kako bilo, rezultat ovog izbora za ravnatelja je neriješen i treba pričekati sljedeći javni natječaj, nakon kojeg ćemo valjda svi biti pametniji.