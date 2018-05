Kerumov čovjek preuzima upravljanje Park-šumom Marjan

Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan dobit će novog ravnatelja, a kako je "Slobodna" najavila, to bi mogao biti dosadašnji savjetnik Damir Grubšić, inženjer građevinarstva.



Podsjetimo, za Grubšića je navođeno kako mu žena radi kao inspektorica u Građevinskoj inspekciji zadužena za Marjan, a smatra se pripadnikom Kerumove struje jer mu je brat radio u "Jokeru".



Kako doznajemo, s Grubšićem i dosadašnjim ravnateljem Robertom Koharevićem, u konkurenciji za ravnatelja bilo je ukupno šest kandidata.



Predsjednik Upravnog vijeća dr. Mirko Ruščić kaže da je odluka donesena jednoglasno.



– Damir Grubšić ostavio je najbolji dojam, neovisno o politici i drugim stvarima. Bio je jako dobar, odrješit, ima viziju i kompetencije. Pokazao je ozbiljnost, znanje i odlučnost. Ima velika iskustva u upravljanju institucijom, bio je rukovoditelj velikog broja ljudi. Pitao sam ga o Zakonu o zaštiti prirode i pravilnicima, dosta je upoznat. Nisam imao nikakvih predodžbi, ali pokazao se kao jako dobar kandidat – bio je pun hvale dr. Ruščić.



Neki od kandidata imaju prigovore na rad Upravnog vijeća.



– Natječaj je počeo 30. travnja, javilo se šest kandidata. Rok za predaju dokumenata bio je 15 dana, a Upravno vijeće je prema članku 27. Statuta Ustanove trebalo u roku od sedam dana poslati dokumentaciju s ocjenom kandidata Gradu. Međutim, oni to nisu učinili, nego su nas pozvali na razgovore tek nakon 20 dana – ističu nezadovoljnici.



Ruščić tvrdi da je sazvao sjednicu u roku, ali da je troje Kerumovih članova u Upravnom vijeću bilo bolesno, nisu došli, zbog čega su donijeli ispričnice od liječnika, pa se kasnilo s konačnom odlukom.



Jedan kandidat, bivši branitelj koji vodi sektor zaštite na radu u Javnoj ustanovi, odbijen je jer nije popunio prijavu za natječaj.



– Žao mi je zbog toga, ja bih ga primio na natjecanje, ali pravnica u Javnoj ustanovi rekla mi je da se ne može natjecati. Zatražio sam drugo pravno mišljenje i također mi je rečeno da ne može sudjelovati – kaže Ruščić.



Preporuka Upravnog vijeća s dokumentacijom bit će upućena gradonačelniku, a on je treba proslijediti Gradskom vijeću, koje donosi konačnu odluku o novom ravnatelju Javne ustanove.