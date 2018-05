Ove fotografije zorno pokazuju kakav odnos Grad ima prema baštini: dok susjedi zarađuju, Split uzgaja travurinu, a nekim se ulicama prolazi na vlastitu odgovornost

Bivša splitska vlast imala je u planu da nakon izrade elaborata o uklanjanju korova koji prodire kroz bedeme počne čišćenje travurine koja "krasi" obrambene objekte iz razdoblja mletačke uprave u našem gradu.



No, ništa se konkretno nije poduzelo, dapače, na fotografijama koje je ovih dana snimio naš fotoreporter Mario Todorić, bastioni koji su obranili Split od nasrtaja Osmanlija i dalje se pretvaraju u "zelene površine". Možda ćemo već u skoroj budućnosti imati zelene površine na krovovima i fasadama zgrada da nas spase od nesmiljenih klimatskih promjena.



Međutim, ovdje se radi o podrivanju statike povijesnih spomenika, zbog čega su u Ulicu Natka Nodila ranije postavljeni znakovi da se uz bedem Cornaro prolazi – na vlastitu odgovornost. Budući da je u blizini Obrtnička škola, nije rijetko vidjeti učenike i prolaznike koji tu borave "na vlastitu odgovornost" ispod bedema koji su nadležni proglasili opasnim.



Trava iz bedema prodire jer je u "jergir" iz kamenih zidova zbijena zemlja. I to ne baš obična zemlja, ona ima povijesnu važnost, kako je to zapisao Goran Nikšić, voditelj Odsjeka za staru gradsku jezgru, u konzervatorskim smjernicama za obnovu bastiona Priuli:



– Ogromne količine zemlje su svojim rukama donijeli iz polja i u bedem ugradili splitski težaci i građani kojima je kao nikada do tada bila ugrožena sloboda i egzistencija.



Još te 2003. godine izdane su upute i smjernice kako sanirati ostatke bastiona da ne propuštaju korov.

– Prije sanacije sačuvanih dijelova bedema treba skinuti napuštene instalacije sa ziđa bastiona. Nakon toga treba ukloniti raslinje iz fuga, i to najprije herbicidnim tretmanom, a zatim fizičkim odstranjivanjem stabljika i korijena.



- Zatim se fuge detaljno čiste, iz njih se uklanja sav trošni mort, zemlja i slično. Nakon čišćenja i opreznog ispiranja, bedem se fugira vapnenim mortom s eventualno dodanim pucolanskim materijalom. Završno se vapnenim mortom fugiraju zajedno stari i obnovljeni dijelovi bedema. Nakon što se mort u fugama vezao, treba izvesti čišćenje vodom lica zida na ukupnoj površini da se donekle ublaži razlika između staroga i novog kamena – napisao je tada Nikšić.



Dakle, zna se što treba napraviti. A što se poduzelo za trajnu sanaciju bedema, da ne budu opasni prolaznicima i pretvoreni u ruglo kao ni u jednom dalmatinskom gradu? Ništa.



Dapače, kao da nikog nije briga za te "suptilnosti", pa čak i prilikom sanacije na sjeveroistočnom dijelu Cornara, upravo pod Nikšićevim vodstvom, upotrijebljen je kamen tako kontrastno bijel da će se izjednačiti s postojećim kamenjem na zidinama možda do kraja stoljeća.



Dok su Zadar i Šibenik morali urediti svoje fortifikacije iz mletačkog doba da bi došle pod UNESCO-ovu zaštitu, što im, posebice u šibenskom slučaju, donosi turističku renesansu, sramota je što se tako zapušteni Cornaro i Priuli te praktički srušeni Contarini nalaze unutar zone svjetske baštine zbog Dioklecijanove palače.