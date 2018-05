Taksisti ispalili na živce zbog koncerta Simple Mindsa: Policija je puštala samo uberovce na Žnjan, ako se ovo dogodi na Ultri, blokirat ćemo cijeli festival!

Gosti koji su imali rezerviran stol nisu stigli na večeru jer im je bio onemogućen pristup hotelu. Zvali smo taksi i za goste koji su htjeli ići iz hotela, i nisu mogli jer taksistima nije bio dopušten prolazak – potvrdio nam je recepcionar hotela 'Fanat'

Ovakvim postupanjem prekršeno je naše ustavno pravo na rad – ova izjava ukratko opisuje krajnje bizarnu situaciju koja se dogodila prije više od tjedan dana, prigodom održavanja koncerta škotske grupe "Simple Minds". Naime, vozila svih splitskih taksi-prijevoznika, od "Radio taxi Splita", "Žutog taxija", "Tap2Ridea" i "GoGreena", nije imao pravo na pristup žnjanskom platou kako bi dovezli ili odvezli stranke – ni jedan osim "Ubera".



Zašto? Još uvijek nismo dobili odgovore, nego samo prebacivanje odgovornosti, negiranje i banaliziranje problema, a istodobno zatrpani smo nizom poziva i apsurdnih situacija s kojima su se gradski taksi-prijevoznici te noći suočili. Samo jedna od bizarnijih situacija dogodila se vozaču koji je prevozio klijenta s prebivalištem na Žnjanu, i bez obzira na priloženu osobnu iskaznicu policajcu, bio je prisiljen napustiti vozilo na križanju kod postaje Prometne policije te pješice nastaviti put do doma – ili zvati "Uber".



– Druga situacija se dogodila strancima koji su išli u hotel "Fanat" na Žnjanu. Rečeno im je da ne mogu proći s taksijem, nego da prebace kufere u "Uberovo" vozilo, koje će ih odvesti do hotela na plaži – prepričava situaciju jedan od predstavnika četiriju taksi-udruga u Splitu, koji su se okupili kako bi zajednički stali na kraj, kako kažu, kršenju njihovih prava. No, trenutak kada priča postaje pomalo degutantna, dogodio se kada su se taksisti pomirili sa sudbinom i odlučili se na inovativna rješenja.



– Kad mi je dozlogrdilo takvo ponašanje, odlučio sam skinuti taksi-oznaku, vratio sam se istim autom i pokazao policajcu samo svjetleći ekran mobitela. Tek onda su me pustili – šokirano nam kazuje jedan od taksista koji su zbog nastale situacije u medije odlučili istupiti anonimno.



Kako bismo provjerili njihovu priču, kontaktirali smo i recepciju spomenutog hotela na Žnjanu i vrlo brzo dobili potvrdu svega što su taksisti kazali.



– Gosti koji su imali rezerviran stol nisu stigli na večeru jer im je bio onemogućen pristup hotelu. Zvali smo taksi i za goste koji su htjeli ići iz hotela, i nisu mogli, jer taksistima nije bio dopušten prolazak – potvrdio nam je recepcionar hotela "Fanat".



Njihovu priču potvrđuje i obavijest na samoj "Uberovoj" aplikaciji, u kojoj stoji kako je "za akreditaciju kod prometnih redara potrebno pokazati aktivnu upaljenu Uber aplikaciju".



Milivoj Topić: Organizatori koncerta obmanuli su Grad Split

– Mislim da je u ovom slučaju organizator koncerta obmanuo Grad – prokomentirao je Milivoj Topić iz "Radio taxija Split", te je istaknuo da bi se moglo dovesti u pitanje održavanje "Ultre" ako se dogodi slična situacija kao i prošle godine, odnosno kao na Žnjanu.

Trudeći se doznati odgovore, sudeći po reakcijama sugovornika, čini se da kršenje ustavnog prava na rad nikoga previše ne dira, jer se nadležne institucije nisu ni potrudile pronaći odgovore. No, ne može se pobjeći od činjenice da je za ovakvu odluku potreban "blagoslov" organizatora koncerta, a netko je takav nalog morao amenovati. Iz Policijske uprave poručuju kako nisu upoznati s tim problemom, premda su upravo njihovi službenici bili ta ključna barikada preko koje se nije moglo prijeći.Odgovorili su nam kako je javnost dan prije koncerta upozorena na zabranu prometovanja na tri punkta.– Javnost smo obavijestili o uspostavi potpune blokada prometa na navedenoj lokaciji s naznakom mjesta i trajanja blokade u odnosu na sva vozila, osim za vozila stanara, hitnih službi i vozila s propusnicom, sukladno čemu su policijski službenici i postupali – odgovorili su nam iz PU splitsko-dalmatinske, uz usmeni odgovor glasnogovornice, kako policija "nema nikakvog interesa bilo kome izlaziti u susret, nauštrb nekoga drugog". Naravno, policija nije tu da određuje tko ima propusnicu, a tko ne, takvu odluku donosi organizator, a u ovom slučaju to je Grad Split i tvrtka "MPG Live". Spomenuta tvrtka zadužena za organizaciju koncerta u službenom priopćenju medijima uoči koncerta pismeno je obavijestila javnost kako će prolaz kroz prometne blokade "biti dozvoljen taksi i 'Uber' vozilima, te stanarima tih ulica uz predočenje osobne iskaznice". No, uzimajući u obzir kako je "Uber" službeni pokrovitelj, svejedno smo ih kontaktirali za odgovor.– Vjerujemo da je riječ o izoliranim slučajevima, a što se u danom trenutku dogodilo ne možemo komentirati jer su o tome donijele odluku sigurnosne službe na temelju trenutne situacije na Žnjanu, zbog broja i sigurnosti pješaka – odgovorila jeu ime tvrtke "MPG Live". Iz Grada su nas obavijestili kako su postojali trenuci kada nisu puštali ni jedne ni druge, zbog sigurnosnih razloga, te da taksistima nije bio zabranjen prolazak.– Trebalo bi provjeriti je li samo funkcioniranje na terenu bilo u skladu s napucima koje je Grad i tvrtka organizator dao policiji – odgovorio je, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo. Tko će to provjeriti i hoće li netko preuzeti odgovornost za izgubljenu materijalnu dobit svih taksista u Splitu, nitko se nije zapitao ni potvrdio kako će tražiti odgovornu osobu. Taksisti ističu da se ovakvo nešto ne događa prvi put.– Tako je bilo i na prošlogodišnjem festivalu "Ultra", gdje je "Uber" također sponzor. Tek kada bi se oko stadiona, gdje je bilo ograničeno kretanje za ostala vozila, napunilo "Uberovim" vozilima, pustili bi dva ili tri taksi-vozila – ističu taksisti. No, ako tako bude i ove godine, najavljuju neizbježnu blokadu ulice i održavanja samog festivala.