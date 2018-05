Bura na Splitu 3: SDP-ovci se bune zbog gubitka parkirnih mjesta, HDZ iz optužio za igranje sa životima ljudi

Kotar Split 3 u petak organizira zbor građana u sjevernom tornju Sveučilišne knjižnice s početkom u 18 sati, i to na temu planiranog ulaganja tvrtke "Split parking" u kvartovske garaže.



Riječ je o postojećem prostoru za vozila sa sjeverne strane bloka zgrada u Dobrilinoj ulici, kojem se pristupa s Ulice Matice hrvatske, te o takozvanoj rotary garaži (konstrukcija s dizalima koja, primjerice, na dva postojeća mjesta osiguravaju njih dvanaest) u Ulici Ruđera Boškovića.



Uoči najavljenog zbora građana, polemike oko izgradnje toliko potrebnih dodatnih mjesta za vozila već su krenule unutar kotara.



SDP-ovci sa Splita 3 obratili su se stanovnicima svojeg kvarta dopisom u kojem ih obavještavaju o najavljenom osiguranju vatrogasnih prilaza i površine za operativni rad gasiteljskih vozila ispred zgrada u slučaju požara, što će iziskivati korekcije namjene prostora ispred zgrada.



– Pozdravljamo ovu akciju, koja je zakonita, ali smatramo da se iza nje krije popunjavanje komercijalnih parkirališta i dodatno osiromašivanje građana jer se nigdje ne navodi koliki je to minimalni "gubitak" parkirnih mjesta, iako je to njima poznato. Nije nam razumljivo zašto mi, kao stanovnici Splita 3, nismo dobili povlaštenu cijenu u garaži u Ulici Ruđera Boškovića iako su je dobili stanari zgrada oko nove garaže u Krležinoj ulici na Sućidru po 90 kuna. "Split parking", naime, donosi cijenu od 290 kuna za komercijalne garaže u Boškovićevoj, dok ulična parkirališna mjesta reklamiraju po 90 kuna. Svjesni smo da su tu garažu prije skoro pedeset godina financirali naši djedovi, bake i roditelji, te da se duže vrijeme u nju nije ulagalo, pa se s pravom pitamo zašto ne možemo dobiti povlaštenu cijenu od 90 kuna – stoji u letku koji potpisuje Eleonora Mandić u ime socijaldemokrata sa Splita 3.



Prvi čovjek kotarskog Vijeća Stipe Čogelja (HDZ) ne slaže se s SDP-ovom kvartovskom čelnicom, te nam je uputio svoj odgovor na njezinu poruku građanima.



– U Spinutu i na Blatinama Javna vatrogasna postrojba (JVP) i Grad već su proveli postupak utvrđivanja vatrogasnih pristupa zgradama. Naravno, nitko nije nepovratno izgubio veliki broj parkirnih mjesta niti se srušio svijet. Gospođo Mandić, dovoljno je bilo okrenuti broj SDP-ovca Davora Matijevića, predsjednika Vijeća Gradskog kotara Blatine, i priupitati ga! Nadam se da je gospođa Mandić svjesna da se igra sa sigurnošću i životima ljudi. Ni jedno parkirno mjesto nije vrijedno ljudskog života, a pogotovo kad se radi o samo nekoliko parkirnih mjesta po bloku zgrada. JVP Split će s vatrogasnim vozilom obići sve blokove zgrada i utvrditi prostor za prolaz s vozilom do jedne točke u bloku, te će staviti oznake za vatrogasni pristup, što je i zaključeno na zajedničkom sastanku sa svim predstavnicima suvlasnika iz kotara – naveo je Čogelja, pozvavši sve zainteresirane na zbor građana u petak.

Matijević: Uspjeli smo sačuvati čak 20 parking mjesta Tajnik splitskog SDP-a Davor Matijević odgovorio je Stipi Čogelji (HDZ), predsjedniku Gradskog kotara Splita 3, na njegovu objavu u kojoj je kritizirao sadržaj SDP-ovog letka kojega je pronašao u svom kućnom poštanskom sandučiću. "Moram priznati da mi laska kad pročitam kako kolege Stipa Čogelja hvali moj rad i moju informiranost o problematici pristupa vatrogasnih vozila s obzirom da je na Blatinama već prije godinu i po dana utvrđen pristup vatrogasnih vozila svim neboderima, ali bojim se da primjer Blatina ne ide u prilog njegovim tvrdnjama. Kolega zaboravlja kako smo na Blatinama imali situaciju gdje nam je zbog ležernosti i nebrige gradskih službi ukinuto čak 30 parking mjesta zbog pristupa vatrogasnih vozila visokim objektima, a nije trebalo toliko. Na moje osobno inzistiranje, nakon što sam najavio čak i mirni prosvjed, gradske službe su ponovo izašle na teren gdje smo zajednički 4 sata tražili najbolja rješenje, a to je da vatrogasna vozila imaju pristup svim zgradama, a pritom da uspijemo sačuvati maksimalan broj parkirališnih mjesta. Nakon naše intervencije uspjeli smo sačuvat čak 20 parking mjesta, a vatrogasna vozila su dobila pristup svim neboderima što smo demonstrirali i na pokaznoj vatrogasnoj vježbi. Kako bismo donekle riješili i problem nedostatka parking mjesta u kotaru, sa Split parkingom sam tada dogovorio da se cijena najma za posljednju etažu garaže smanji sa 150 kn na 50 kn mjesečno, u što je uračunat i PDV. Sigurnost građana je uvijek na prvom mjestu i tu dileme nema, ali u računicu uvijek morate ukalkulirati ležernost i nebrigu gradskih službi te onih koji postavljaju znakove zabrane što se pokazalo na Blatinama, Bolu pa čak i jednim dijelom na Spinutu. Iz tog razloga bih savjetovao kolegi, iako nisam konkretno upućen u situaciju na Splitu 3, neka ne prihvaća apsolutno sve što mu sugeriraju, neka izađu zajedno na teren i nađu najbolja rješenja za dobrobit svih stanara tog dijela kotara", piše u Matijevićevom odgovoru kojeg prenosi Dalmacija danas.