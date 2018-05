'Svi misle da se ljubav sama po sebi podrazumijeva, ali doživotno partnerstvo je krvav posao'

Partnerski odnosi današnjice uvelike su drukčiji u odnosu na prošla vremena te su opterećeni brojnim izazovima i pretjeranim očekivanjima.

Jedan je to od zaključaka današnjeg predavanja “Ključ za doživotnu ljubav u paru – Izazovi partnerskog odnosa 21. stoljeća”, održanog u središnjici Gradske knjižnice Marka Marulića.

U povodu Međunarodnog dana obitelji, Obiteljski centar pri CZSS-u Split organizirao je zanimljivo predavanje dr. Ljiljane Bastaić, psihijatrice i psihoterapeutkinje specijalizirane za partnerske odnose.

Osvrnula se na povijest ljubavnih odnosa, te navela odlike suvremenog braka: ljudi žive dulje, imaju manje djece pa je i time dulje razdoblje kada su partneri usmjereni samo na sebe, imaju ogromna očekivanja od druge strane, te se oslanjaju na modele nekadašnjih partnerskih odnosa koji su danas zastarjeli.

Ne shvaćamo ni kako svaki odnos ima uspone i padove – upozorava ova psihoterapeutkinja, dodajući da to nužno ne znači kako je riječ o lošem odnosu. Prisutna je i iluzija da osjećaj zaljubljenosti traje cijeli život, a postoji i otpor prema tome da se nešto mora uložiti kako bismo iz te faze prešli u ljubav.

– Nismo otvoreni prema tome da prihvatimo kako su se primijenili i svijet i uloge koje su imali naši roditelji. Da bismo imali sadržajan i produktivan odnos, potrebno je da pogledamo što mi radimo u odnosu, svatko za sebe. To izostaje jer više gledamo drugoga, a imamo tendenciju odgovornost prebacujemo na drugoga. Svatko od nas je 100 posto odgovoran za sebe i po 50 posto za odnos – poručila je dr. Bastaić, koja se bavi i Gestalt psihoterapijom.

Govorila je i o izazovu da se pomiri potreba da osjećamo sigurnost koja ne smije ubiti odnos, s potrebom da budemo neovisni.

– U odnos ulazimo s prtljagom, obično svoju ne vidimo, već onoga drugog. Svi je imamo i to što unosimo određuje kakvi ćemo biti prema sebi i partnerima, ali i djeci. To su čežnje koje nisu bili zadovoljene u djetinjstvu, a kada se zaljubimo mislimo da će to biti riješeno u tom odnosu. Dio prtljage su i potisnuti dijelovi naše osobnosti, obrambeni mehanizmi te slika toga kako izgleda ljubav koju smo dobili u djetinjstvu – ispričala je Bastaić, pojasnivši kako postoji nekoliko faza partnerskih odnosa, svaka sa svojim karakteristikama.

– Važno je znati da je dio partnerskog odnosa imati povremeno loše trenutke, kao i jako lijepe. Što više pamtimo lijepe trenutke, lakše ćemo popraviti most. Mislim da danas parovi prelako odustaju ili očekuju da će se stvari same po sebi riješiti jer su oni napravili izbor njihovog života. No, tu nastupa naša nemogućnost da budemo odgovorni za to što radimo, potreba da okrivljujemo drugog, kao i ideja da to kako je bilo na početku treba ostati zauvijek, a to ne može biti jer se mi razvijamo u odnosu. Ono što nas tjera da se mijenjamo zna biti neugodno u početku, jer tek kada pogledamo što leži ispod konflikta možemo vidjeti gdje je poticaj za rast i razvoj – smatra stručnjakinja koja je otvoreno priznala da je doživotno partnerstvo krvav posao.

– Svi misle da se ljubav sama po sebi podrazumijeva. Znamo da se treba truditi u školi, na faksu i poslu, dok odnose zanemarujemo, a baš se na njima treba raditi. To je cjeloživotni rad! – poručila je.

Imago terapija kojom se dr. Bastić bavi, naglasak stavlja na prostor između partnera koji bi ih trebao spajati i biti most između njih, a na primjeru dragovoljaca je pokazala djelić terapijskog procesa kao sredstva povezivanja partnera kroz razumijevanje i prihvaćanja, te metodu strukturiranog dijaloga.