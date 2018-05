FESB i Ekonomija udružili se u izradi i 'prodaji' bolida

Formula Student i MotoStudent dva su natjecanja na kojima se natječu timovi studenata sa svih strana svijeta, a među njima je i tim FESB Racing.

Ove godine FESB-ov tim ponovno nastupa sa svojim bolidom i motociklom. Natjecanje u Formuli studente FESB-a čeka u srpnju u Italiji, a s motorom se ove jeseni natječu u Španjolskoj. Force imaju, a novost je da su im ove godine u pripremi ruke dali i studenti Ekonomije.

O natjecanjima za koja se pripremaju i dosad nezabilježenoj suradnji studenata dvaju fakulteta govorili su nam studenti strojarstva s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) Ante Parać i Denis Plavljanić, koji je i lider tima, te Bruno Šprlje, tim lider s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

U FESB-ovu timu trenutno je 28 članova, a u timu s Ekonomije koji im pomaže u pripremi za ovogodišnja natjecanja osam studenata.

Formula 1 i 2

– Prije osam godina pokrenuta je Udruga primijenjenog strojarstva na FESB-u jer su studenti htjeli u praksi primijeniti stečena znanja. Krenulo se u realizaciju projekta Formule 1, to je trajalo tri godine i 2013. izrađena je naša prva Formula. Već na prvom natjecanju postignuti su dobri rezultati. Nakon toga krenula je izrada Formule 2 i potom motora. S Formulom 2, koju smo predstavili prošle godine, imali smo dva natjecanja – i to Formula Student u Nizozemskoj i jedno u Rijeci, a s motorom jedno natjecanje u Španjolskoj – kazuje na početku razgovora Ante Parać, koji se ove godine priključio timu kako bi nešto naučio izvan teoretskog dijela i vidio kako je raditi u garaži, a to, kako ističe, poslije olakšava zapošljavanje i donosi napredak u životu.

Denis je treću godinu u Udruzi, a sada je, kaže, na odlasku jer je pri kraju studija. Pojašnjava da je ovaj format natjecanja prije 50 godina pokrenula grupa inženjera, ljudi iz industrije, htjeli su da studenti kad završe studij već imaju praktična znanja.

– Mi cijelu Formulu projektiramo, a firme nam izrađuju dijelove. Ovo studentima daje praktična znanja i to je najbolja referencija za zaposlenje u autoindustriji. Dva naša člana nedavno su se zaposlila kod jednog poznatog proizvođača – kaže nam Denis.

Dodaje i kako se na natjecanju osim tehničkih karakteristika, ocjenjuje poslovni model, odnosno trebaju prezentirati kako bi djelovala njihova fiktivna firma.

– Trebamo reći zašto bismo i koliko bolida proizvodili, kako bismo osigurali početni kapital, privukli investitore... To je uvod u stvarni život – kaže Ante, a da bi se FESB Racing što bolje prezentirao u tom poslovnom dijelu, angažirali su studente Ekonomije. Prvo su im izradili poslovni model za natjecanje MotoStudent.

I oni bi otišli...

– Zadovoljni smo ovom suradnjom dvaju fakulteta. Započela je tako da su se s FESB-a obratili prof. Dulčiću, koji je kontaktirao nas studente i tako je isplivalo nas osam. Trebala im je pomoć oko tog ekonomskog dijela, počevši od marketinške strategije, financiranja, itd. Bili smo malo limitirani vremenom, ali mislim da smo dobro odradili posao. Sada se pripremamo za daljnji nastavak rada vezanog za natjecanje u Formuli – kaže Bruno Šprlje, koji studira poslovnu ekonomiju, smjer marketing.

Nezaobilazno pitanje za trojicu studenata bilo je i namjeravaju li ostati u Hrvatskoj poslije završenog studija ili otići u druge zemlje poput brojnih mladih ljudi koji odlaze u potrazi za poslom i boljim životom.

– Razmišljamo o odlasku, ali ne zauvijek. Htjeli bismo vidjeti kako je, skupiti još znanja i vratiti se – odgovorila su sva trojica.