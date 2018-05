Novi incident na Poljudu: nogometašu Hajduka razbili auto i probušili gume

Nogometašu Hajduka Ahmedu Saidu oštećen je automobil na parkingu nakon utakmice Bijelih s Osijekom koja je završila 1:1. Ganac s talijanskom putovnicom nemalo se iznenadio kada je ugledao izgrebanu karoseriju te probušene sve četiri gume na njegovu Mercedesu talijanskih registarskih pločica.



Igrač je taj događaj prijavio odgovornima u klubu, a to namjerava napraviti i u policiji. Nepoznati počinitelji uzeli su Saida na zub, a to je novi incident u kojemu se Ganac našao. Prošloga mjeseca kada je s kolegama strancima iz momčadi šetao nakon poraza od Dinama u gradu, pokraj Staroga placa, došlo je do incidenta s grupom mladića u kojemu je najdeblji kraj izvukao Marko Futacs koji je dobio udarac te su mu razbijene naočale.



Prošle godine nakon poraza od Rudeša, nekoliko igrača našla se na udaru huligana koji su ih presretali pred stanovima i uznemiravali, a Franck Ohandza je prijetnje prijavio policiji.