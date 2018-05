Sjedim tako prije neki dan na Rivi, na štekatu, na suncu; slušam engleski slijeva, engleski zdesna, čujem konobara kako objašnjava "no fud, džast kejk". Ukratko, stigli turisti. Toliko ih je da su na štekatima nadglasali domaće.



Naiđe uto moj prijatelj iz djetinjstva, iz ulice, sa zidića, iz škole. I sjedne, i drago nam što smo se sreli, i pričamo o svemu onome o čemu pričaju dobri prijatelji koji se rijetko vide, i uživamo u kavi i suncu.



Okruženi engleskim, i turista smo se dohvatili. Upitam ga – sjetivši se kako će uskoro podstanari u progonstvo, a na njihova mjesta gosti iz svijeta – iznajmljuje li još svoje stanove podstanarima, ili se i on apartmanizirao?



Budući da su gazde otkrili da su pravi biznis za brzo okrenit' lovu turisti, pa su nevoljnici podstanari došli u situaciju da ne znaju pod kojim će krovom provesti ljeto.



– Baš je ružno to što podstanari moraju proživljavati, složi se moj prijatelj. Pa ne mo'š tako... Di će oni tri miseca? Nisu to tri dana...



– Rijetkost je da danas neki "gazda" razmišlja tako kao ti, da mu je stalo – kažem. Pa upitam, više retorički: Tvoji podstanari, znači, ostaju tijekom cijele godine?



– Dosad jesu. Onima s donjega kata dao sam do devetog mjeseca rok da se isele, jer imam namjeru taj stan pretvoriti u dva manja i iznajmljivati turistima.



– Aha, ipak! – kažem, i u sebi povučem ono što sam rekla naglas, da moj prijatelj spada u malobrojne gazde kojima je stalo.



Ipak nisam htjela prešutjeti:



– Ti se, kao, brineš što će biti s tvojim podstanarima, ali svejedno ćeš se prebacit' na turiste? A podstanare ćeš ljeti izbaciti, kao i većina ostalih?



– Naravno da neću, šta ti je? Oni s gornjega kata ostaju, tu se ništa neće minjat. A oni dole, ako ne nađu drugu opciju, ostat će, samo u malo manjem prostoru, jer ću onda samo jedan dio stana preurediti za turiste. Čuj, ljudi imaju dvoje djece, teško će naći drugi smještaj...



– Ali kad konačno sve preurediš, iznajmljivat ćeš turistima?



– Da, to mi je namjera.



Sad tek ništa ne razumijem.



– Ali šta ćeš onda s podstanarima?



– Pa kad sadašnji odu, drugima više neću iznajmljivat'. Samo turistima.



– Ali preko godine, kad turista nema, onda ćeš...



– Preko godine stanovi će biti prazni – prekine me.



– Prazni? Kako misliš prazni?



– Šta je tebi danas? – prekori me.



– Šta ti je nejasno? Radije neću imati podstanare nego da ih moram iseliti u šesti mjesec. Nije pošteno dovoditi ih u nezgodnu situaciju.



– Ali onda će ti prazni stanovi preko godine biti mrtvi kapital!



– Pa neka budu. S tim se mogu nositi, a s nefer odnosom prema ljudima ne bih mogao. Ovako mi je poštenije, što god tko mislio...



Nakon što sam se, u gradu koji je postao jedan veliki apartman, posljednjih godina naslušala priča o ljudima koji su pred ljeto na razna rodna sela i zaseoke deložirali i sami sebe iz vlastita kreveta, a gdje ne bi onda naglavce izbacili podstanare – ovako nešto čujem prvi put.



Svakako, ljetnim iznajmljivačima na jesen će opet biti dobra i podstanarska "sića" od najmanje tristotinjak eura. Moj prijatelj ostat će, kaže, radije bez love nego bez mira u duši.