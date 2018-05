Zbog radova se zatvara brza cesta Solin-Klis, evo u kojim terminima će se koristiti obilazni pravci

Zbog radova na redovnom održavanju, brza cesta Split-Klis će se privremeno ovaj tjedan za sav promet zatvarati noću i to naizmjence u nekoliko termina.

Zapadni kolnik, dakle onaj iz smjera Klis-Split, zatvorit će se s ponedjeljka na utorak, dakle u noći s 14. na 15. svibanj od 22 sata do 5.30 sati u jutro, kao i u noći s utorka na srijedu, s 15. na 16. svibanj, također od 22 do 5.30 sati.

Istočni kolnik brze ceste, dakle smjer Split – Klis, u noći sa srijede na četvrtak (sa 16. na 17. svibnja) bit će zatvoren za promet od 22 sata do 5.30, te u istom terminu od 22 do 5.30, u noći s četvrtka na petak (17. na 18. svibnja). Obilazni pravac je stara Kliška cesta, a iz "Hrvatskih cesta" mole sudionike u prometu za strpljenje i poštivanje privremene regulacije prometa.