Kako će ubuduće izgledati povijesna jezgra Splita? Ugostitelji pokušavaju zaštititi štekate, najavljuju otpuštanja ako im se uvedu restrikcije!

Štekati u gradskoj jezgri počeli su se širiti u vrijeme Keruma, a nabujali do neviđenih razmjera u vrijeme Baldasara. Andro Krstulović Opara najavio je restrikcije koje bi trebale vratiti dignitet baštini i pomoći građanima koji tamo žive. Izrađen je “Nacrt prijedloga...” No, hoće li doista biti tako?



Ili će dokument o kojem su pisali mediji, a po kojem više ne bi bilo zakrčenja stolovima po Poljani kraljice Jelene, u Željeznim vrata i slično, ostati samo papirnati pokušaj da se obuzda štekatomanija?



Nedavno je završeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.



- Kad odluči gradonačelnik, koji je na čelu, sastat će se Povjerenstvo, razmotrit će prijedloge i primjedbe pristigle tijekom javne rasprave, potom će se sastaviti akt koji će se uputiti na usvajanje Gradskome vijeću - kazala nam je Danijela Tudor, viša savjetnica iz Upravnog odjela za komunalno redarstvo.

Socijalna priča

Drugim riječima, tek nakon što se sve zbroji i oduzme, znat će se koliko je ova gradska vlast odlučna da provede smjernice za zaštitu baštine koje zastupaju konzervatori na čelu s Radoslavom Bužančićem. On je pred koju godinu za naše novine izjavio: “Važno je da Odluka o komunalnom redu Grada Splita bude usuglašena sa službom zaštite zbog iznimne vrijednosti zone A kulturno-povijesne cjeline grada Splita sa stajališta nacionalne i svjetske kulturne baštine”.



Da se u gradskoj jezgri nastavi štekatna “rapsodija”, založili su se ugostitelji i njihovi simpatizeri, koji su poslali primjedbe da je komunalni red – restriktivan. Najviše je primjedbi iz "Bepe", njih sedam, dvije iz "ZOI"-ja, jedna iz "Aliena" i jedna iz "Bokerie".

- Što ćemo svi mi raditi? Trgovine su zatvorene i otišle u trgovačke centre, jedino što imamo je turizam - primjedba je djelatnice iz ZOI-ja koji drži na Rivi, uz Podrume, objekt u prizemlju i gornjoj etaži, te veliku terasu uz južni zid Palače. Htjeli su se proširiti na terasu iznad HULU-a, ali po novom planu izgubili bi postojeću terasu zbog koje su čak zatvoreni otvori na južnom pročelju.

Iz restorana "Bokeria" u Domaldovoj imaju primjedbu kako bi im se po novome štekat suzio samo na 70 cm, a oni traže da im ostane metar i pol. Ugostitelji mahom ističu kako bi se “slijepom primjenom novog plana” nanijele štete gradskom i državnom proračunu, te kako bi bili prisiljeni otpustiti dio radne snage, koju je, nota bene, ove godine u Dalmaciji bilo teško skupiti zbog višegodišnje potplaćenosti.



Grad je u Povjerenstvo stavio tri ugostitelja, a iz udruga samo Dalibora Popovića, iz Građanske inicijative Split.



Od ugostitelja u Povjerenstvu su Mladen Tomić, vlasnik Hotela Split u Podstrani i Žana Alfirević koja ima “No Stress” na Pjaci.



No, u Povjerenstvu je kao predstavnik HGS-a i Kerumov šogor Saša Horvat uključen u nekoliko obiteljskih firmi. Preko njega Kerum drži Bene na Marjanu i slastičarnicu u svom hotelu na Mažuranićevu šetalištu. Doduše, jedini štekat koji bi ostao na “povijesnoj Pjaci” je od Kerumova hotela Central, tako da on ne bi bio pogođen restrikcijama, dapače.