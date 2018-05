Isplatilo se uspet do Prvog vrha i 'udrit' porciju odličnog gulaša! Bilo je i druge zabave, a ovogodišnja je fešta zbog jedne stvari skroz drugačija od dosadašnjih....

"Prometovi" autobusi jutros su na Marjan stizali puni, a vraćali se prazni. Građani su pohrlili na tradicionalni Dan park-šume, gdje se vadila krv i jeo slasni gulaš. Odvažniji su pješke ili na biciklima stigli sve do Prvog vrha, uspuhani i umorni. Došli bi na štand Dijabetičkog društva gdje bi im kazali:



– Vratite se za pola sata. Da se izmjeri prava vrijednost tlaka uvjeti trebaju biti idealni. Morate biti odmori, ne smijete bar uru ranije ni piti, jesti ili pušiti jer je tlak onda veći – objašnjavala je i nama i njima volonterka Dijabetičkog društva.



Govori nam da su ove godine pronašli samo jednog novog dijabetičara. A kako je mjerenje besplatno, donacije su prikupljali na susjednom štandu kod gospodina Ante Čovića.



– Sredstva idu za naše najmlađe članove. Svaka kuna je dobrodošla – spremno će Čović. Ne treba, veli, biti posebna prigoda da bi se doniralo djeci. Vrata Dijabetičkog društva uvijek su otvorena.



Čekajući u redu za mirišljave palačinke i fritule pjevušilo se "Žuto lišće ljubavi". Ispod susjednog bora nekolicina penzionera izvodila je hit Olivera Dragojevića uz pratnju gitare, zadovoljni svojim tlakom. Sličan repertoar imala su i raspjevana djeca na bini, kao i članovi sastava "Talent M", "Srdelice" i "Dance Box". Vukući klepetaljke, kasnije su se nagurali u red za šećernu vatu. Njih nije bilo brige što se malo dalje dijeli marjanski gulaš s potpisom kuhara SKMER-a.



– Ima govedine, teletine, svinjetine, janjetine i piletine, kost od pršuta, proljetno povrće, više od 100 kila. Ideja je bila da se malo zabavimo i veprom, međutim, ipak je ispalo da to nije okej. Neka Špiro šeta po Marjanu – smije se chef Željko Neven Bremec, dok gledamo kako se građani vraćaju po "repete".



Zamirisala je kapula iz bronzina "made in Brodosplit" još rano ujutro, a pripreme su, kaže, trajale danima.



– Trebalo je to sve narezati – 15 kila od svake vrste mesa, toliko je i pancete i suhog vrata. Kuhali smo juhu od ostataka, kostiju i kožice, dolijevali je unutra. Napravili smo ga baš po pravilima struke – ponosno će Bremec.



Iskusni lokalni gurmani koji prate svako dijeljenje SKMER-ovih jela, kazali su nam da im je bolje "ispao" nego janjetina s bižima pripremljena povodom Svetog Duje na peškariji. Oduševljen je i Marijo Višković:



– Gulaš je odličan, velike su porcije, ali odmah sam uzeo i drugu. Ukusno je. Zdravo je malo graška, teletine i janjetine, a i na zraku smo – govori Višković.



Dok smo mi bili na zraku, puno dublje zabavljali su se ronioci klubova "Delfin", "Mornar" i Udruge "Bios". Čistili su podmorje u sklopu akcije "Moru i Marjanu". A negdje na sredini, plovili su kajaci. Besplatne vožnje organizirali su Zajednica pustolovnog turizma i HGK.



I botanički vrt otvorio je vrata posjetiteljima.



Rijetki optimisti zaputili su se do kapije "Zoološkog", bar, kažu, kako su pokušali proviriti. Neka navrate ponovno za tri, četiri godine. Dan Marjana izgledat će bitno drugačije. Podsjetimo, Grad je dobio više od 20 milijuna kuna za nove projekte u park-šumi. Kazuje nam o tome Robert Koharević, ravnatelj JU PŠ Marjan:



– Klupe oko bine obložit će se drvom, postavit će se stolovi i stolice da se dobije urbani dio za druženje. Ne treba se bojati tog projekta, donijet će samo boljitak. Valjda ministarstva znaju procijeniti što valja kad su nam dali te novce – govori nam Koharević.



Jedva čekamo vidjeti Dan Marjana 2022., ali sada možemo samo usporediti kako ove godine, za razliku od prošle, na istoj manifestaciji nije bilo političara. "Pametno" nije dijelilo sadnice bosiljka, niti je Branka Ramljak, povjerenica Vlade, dovela djecu na vrtuljak, niti je Aida Batarelo iz SDP-a hvatala hladovinu, niti su HDZ-ovci dozivali kuhare da im dobace preko reda porciju gulaša. To je, ipak, bila izborna godina.