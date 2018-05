Inspekcija ih je prije dvije godine protjerala, a taxi Cammeo sada se u velikom stilu vraća u Split: Stižemo sa 200 vozila i ljeti nećemo dizati cijenu

Početkom lipnja na splitske ulice vraćaju se taksi vozila Cammea, a iz ove tvrtke tvrde da će u startu otvoriti 200 radnih mjesta, te da se cijene njihovih usluga neće mijenjati ovisno o sezoni jer žele prvenstveno biti građanima na usluzi. Prvi put su svoju podružnicu u Splitu otvorili krajem 2016. godine, no nakon brojnih kazni koje im je napisala prometna inspekcija, bili su prisiljeni staviti "ključ u bravu". No novi Zakon o prometu koji na snagu stupa danas liberalizirao je tržište taksi usluga pa više nema prepreka u radu Cammea pod Marjanom.

- Administrativne barijere već godinama koče našu želju za dolaskom u Split. Gotovo svakodnevno Splićanke i Splićani postavljali su nam pitanje kad se vraćamo i donedavno smo bili bez odgovora. No sad konačno možemo potvrditi da dolazimo u Split početkom lipnja. Vaši sugrađani napokon će dobiti povoljan, kvalitetan i siguran prijevoz svjetskog standarda, baš kakav i zaslužuju. Otvaramo 200 radnih mjesta, a broj će se povećavati ovisno o potrebama tržišta. Već sada svi koji žele siguran posao tijekom cijele godine mogu se prijaviti na našoj web stranici, kao i telefonom - kazao nam je Ivan Tomaš, direktor Cammea za Dalmaciju, koji pozdravlja nove zakonodavne mjere koje se najavljuju Pravilnikom koji je u javnoj raspravi.

- Te mjere dovest će do novih zapošljavanja te povoljnijeg i sigurnijeg prijevoza za korisnike. Naš vozni park obnavlja se svake dvije godine, sigurnosni pregledi automobila rade se na tjednoj bazi, a naši vozači polaze i Cammeo Akademiju, jedini takav program za taksi vozače u ovom dijelu Europe - tvrdi Tomaš, koji najavljuje i da, za razliku od konkurencije, neće imati skuplje ljetne tarife jer "nismo se orijentirali samo na turiste, već je naša vizija domaćem stanovništvu ponuditi najpovoljniji prijevoz u novim i sigurnim automobilima, koji mogu naručiti i platiti aplikacijom tijekom cijele godine".

- Naši korisnici su umirovljenici koji Cammeom mogu do pazara ili u kazalište, mladi koji biraju nas umjesto da se iz izlaska vraćaju svojim automobilom, kao i svi drugi koji po povoljnoj cijeni mogu doći do svojih odredišta na siguran način. Želimo biti dio svakodnevice građana - rekao nam je direktor "Cammea", koji još uvijek nije htio otkriti koje će biti cijene prijevoza u Splitu.

Kako god bilo, uskoro nas na ulicama ponovno očekuju bijele dacie karavan sa zelenim "C", a novost je i da će onima koji žele nešto luksuzniji prijevoz biti dostupna i premium usluga s više modela vozila.