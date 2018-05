Upisi u splitske vrtiće debelo kasne, mijenja se i radno vrijeme

Želja nam je da vrtići s produljenim radnim vremenom rade do 19, a neki i do 21 sat - kazao je Mario Negotić, uz napomenu da će cijene vrtića ostati iste.

Iako se bliži sredina svibnja, na vratima, kao i na web stranicama četiri predškolske ustanove u vlasništvu Grada Splita, "Radost", "Marjan", "Cvit Mediterana" i "Grigor Vitez", još uvijek nema naznake kada će biti raspisani upisi za iduću pedagošku godinu 2018./2019. Dosadašnja praksa je bila, roditelji mališana to dobro znaju, da su se prijave za upis primale najkasnije do sredine travnja, no ove godine debelo se kasni.



Na stranicama Grada Splita također nema još nikakvih obavijesti, no uspjeli smo dobiti Maria Negotića, v.d. pročelnika Službe za društvene djelatnosti, koji nam je najavio upise u vrtiće - za desetak dana. Kao što se moglo pretpostaviti, upisi djece kasne zbog prilagodbe radnog vremena vrtića zaposlenim roditeljima.



- Istina, malo se kasni, ali prijavili smo se na poziv "Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja" Ministarstva za obitelj, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda (ESF), kako bismo dobili značajna sredstva za produljeni rad vrtića. Naznake su da će naša prijava proći pozitivno, pa ćemo vrlo brzo raspisati upise u predškolske ustanove uz proširenu ponudu, odnosno produljeno radno vrijeme dječjih vrtića, kao i uvođenje dodatnih smjenskih jasličkih i vrtićkih programa u gradskim predškolskim ustanovama. Želja nam je da vrtići s produljenim radnim vremenom rade do 19, a neki i do 21 sat, jer su ankete obavljene među roditeljima pokazale da ima dosta interesa za takve smjene s obzirom na radno vrijeme roditelja, odnosno skrbnika - kazao je Negotić, uz napomenu da će cijene vrtića ostati iste.



Natječaj resornog ministarstva zapravo je usporio cijelu priču oko upisa jer je poziv za apliciranje na sredstva iz EFS-a objavljen tek u ožujku, a tijekom travnja i svibnja održavale su se radionice u sklopu EFS-a na ovu temu, namijenjene jedinicama lokalne samouprave i samim dječjim vrtićima. Sam natječaj je pak otvoren do kraja 2019. godine, a potpora može iznositi i do 100 posto prihvatljivih troškova, što znači da prijavitelji nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje.



Kakva će na koncu biti organizacija rada u splitskim vrtićima, detalje ćemo tek saznati, no svakako je lijepa vijest da će neki vrtići u gradu raditi i u poslijepodnevnoj smjeni, kao što će posao dobiti određeni broj odgajatelja, kuhara i čistača.



Za razliku od gradskih vrtića, mnogi vrtići u privatnom vlasništvu već su obavili upise ili su oni pak u tijeku tijekom cijele godine, dok su upisi upravo u tijeku u susjednim općinama, no sa starom organizacijom rada.