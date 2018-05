Neviđeni šou na štekatu splitskog kafića: britanski ragbijaši u urnebesnim papučama i šlapama međusobno se kažnjavali za čudne prijestupe ispijanjem pive na pirju

Ne bi ni ekspedicijski prijeki sud brže donosija presude! Tužitelj je u dvi riči iznija optužbe, porota se odma složila, a vruća publika isti čas sve podebljala: Kriv je! Nije doša u papučama na životinje, nego je obuja patike!



Obrane nije ni bilo. Lik je mirno sija na stolicu, krvnik mu je na glavu nabija plastični sić s dvi rupe, da može gledat kako mu ekipa vari u facu. Ima i ono fleksibilno crivo, ka disalica od maske, koje je spojeno na veliku pirju. Pari sado-mazo đir! Slično su i Amerikanci mučili zarobljenike u onome zatvoru Abu Graib u Iraku, vidili ste to sigurno na netu.

Uglavnon, ovi krvnik je u tu pirju istočija punu kriglu piva, a ovi jadan pod sićon mora je brže-bolje gucat. Dobro mu oči nisu iskočile kroz one rupe... Čin je počeja vraćat pinu na sve buže, pristali su ga tankat i skinili mu sić sa glave.



– Pun san do čepa...



Jedva je izustija i odsika dlanon priko svoga vrata. Publika je varila, a njemu je mozak pluta i piva mu je curila iz nosa. Sigurno je nakapa dobra dva deca i tribat će mu malo da dođe sebi.



Svi su mu pivali: Vraaa-ti-seee...



Osuđenici su se redali ka na traci i sve mi se pari da je u toj grupi opaljenih Engleza malo ko nevin: jedne krcaju na pirju, a drugi loču na krigle. Nećemo in brojat, ka šta bi načelnik iz Maloga mista reka Roku Prču, ali konobar Ivan, kojega svi zovu Jovo, i mali Šime nisu imali kad stat. U turi je 27 piva, pa vi vidite... Triba znat da imaju oni cili popis kako se sve može zgrišit i svršit pod pirju. Špaco Poklepović bija bi ponosan, on se u taktiku pirju kleja!



Naša priča nije o balunjerima. Ragbijaši su u pitanju, objasnili su nan – između dva brza točenja – Jamie Owen i William Foot.



– Iz Birminghama smo, iz Engleske, igramo ragbi, ali amaterski. Zovemo se Spartanci, vidiš da imamo ovi mač na grbu. Svake godine upremo prstom u jedno misto na svitu di se igra ragbi i odemo. Evo nas sad u Splitu, povatat ćemo se s vašima iz Nade – govore nan ova dvojica.



Baza je u tome da imaju svoje lude regule. Ko ih prekrši, čekaju ga pirja i sić. Toga jutra svi su se morali pojavit u pidžamama i papučama na životinje. Na mede i zeke, a jedan i na one "desprcito" plamence. Roze! Cili štekat u Kroma osta je ka inkantan. Dan ranije, dres-kod su in bile majice i kape na crvene i bile kockice. Ka neki respekt domaćima.



– Bili smo sinoć malo i u centru, doli u starome gradu, prva liga je Split. Posli ćemo malo na more; di nan je najbliže? – pitaju nas.

– Di god okrenete, nećete falit, ali van ima 20 minuti do po ure na noge. Najbolje van je možda na Bače, priko Gripa, samo ovon ulicon, sve će van se samo kazat – svitova ih je Jovo.

– Nije ni daleko! A ima li nan usput koji pab, za odanit?

– A ne, nema...

– A kako van se ono zove ta plaža?

– Bač-vi-ce, Bačvice, lajk barels, bat smol vans. Ka bačve, samo male, razumite li... Evo, bacite oko na slike na netu.

– Aaaaa, prva liga, bojs! A ima li mačkica?

– A ne, nema...



Išli smo ća. Englezi će udrit još koju putnu. Sve mi se pari da će se izbit u for gasu, još će izgorit na Bače. Meštru iz Veloga mista bilo bi drago, sićate li se njegove taktike za Hajdukove goste: najist ih, napit i odvest u podne na more. Bogami, ove Engleze nije tribalo vabit, srljali su u propast i sami. Kako su prošli na Starome placu, je li ih naša Nada išamarala ili obrnuto, nemamo pojma. A nije ni bitno, ko će se toga sutra i sićat.



Samo znamo da su oko vrata nosili uputu na kojoj piše: Ako nas pronađete izgubljene, umorne i pokrivene vlastiton rigotinon, molimo vas da nas vratite u taj i taj hotel, na tu i tu adresu.



– Kakvi mulci – reka bi Del Boy iz Mućki.



Aj, bog, eno još zavijaju sa štekata..