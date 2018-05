'Sirobuja je ugodno mjesto za život, u centru smo za 10-ak minuta': splitski gradski kotar slavi svog nebeskog zaštitnika

Gradski kotar Sirobuja u subotu tradicionalno slavi svojega zaštitnika sv. Leopolda Mandića, kada će se u 10 sati održati svečana misa u župnoj crkvi. Uoči toga, u petak je u kotarskim prostorijama organizirano slavlje u povodu Dana toga relativno mladog kvarta, koji se počeo intenzivno razvijati prije 30-ak godina.



Čelnik tog istočnog gradskog naselja Ivica Grubišić Gire kazao nam je kako danas broje oko tri tisuće stanovnika, stalno im se doseljavaju mlade obitelji privučene svim potrebnim sadržajima te nižim cijenama stanova u novogradnji, po cijeni od oko 1500 eura po metru četvornome. Poručio je kako je Sirobuja najopremljenije komunalno naselje u gradu, pa i u Splitsko-dalmatinskoj županiji.



– Sirobuja je ugodno mjesto za življenje. U centru grada smo za desetak minuta, autobusne linije su dobre, pa mladim obiteljima više nije tu problem živjeti. Imamo dvije ambulante, stomatološku i onu opće prakse, područnu osnovnu školu. Tu su i dva vrtića, a do kraja mandata ove gradske vlasti imamo namjeru proširiti Osnovnu školu Kamen-Šine, za koju je država prepustila dio svog zemljišta na nedavnoj sjednici Vlade u Splitu. Također dotad namjeravamo izgraditi jedan gradski dječji vrtić i dječje igralište sa spravama za igru – najavio je Grubišić, koji obnaša funkciju i gradonačelnikova savjetnika za komunalu. Kaže kako su u tom kotaru dobro promišljali prigodom komunalnih zahvata.



– Grad je u Sirobuju uložio oko 70 milijuna kuna, ponajprije u komunalnu infrastrukturu i fekalnu kanalizaciju, koju dotad nismo imali. Vodili smo računa da se prilikom tih radova, kada se već ulice raskopavaju, kompletno rekonstruira vodovodna, elektro i telefonska mreža, javna rasvjeta, te smo asfaltirali sve ulice u punom profilu. Neke smo najkritičnije ulice i proširili, dodali nogostupe – pojasnio nam je čelnik kotara, koji ga vodi punih 38 godina, no još nije siguran hoće li se ponovno kandidirati na predstojećim kotarskim izborima.



– Razmislit ću još ovih tjedan dana. Moguće da ne idem, još nisam siguran. Ako se na to odlučim, bit će to s mojom nezavisnom listom. Onda ne bih više bio predsjednik, nego bi to bio netko drugi s moje liste. Za mene je bilo dosta, prepuštam to mladima, ima jedna dobra ekipa. Mislim da je ono najteže napravljeno na Sirobuji, sve će sada ići lakše – mišljenja je Grubišić Gire.



U ime Grada Splita, proslavi je nazočio Nino Vela, zamjenik splitskoga gradonačelnika, koji je uzeo Sirobuju kao primjer kotara koji je vlastitim radom pokazao kako ne treba uvijek samo čekati Grad, nego pokrenuti inicijative.



– Dalje je na Gradu da to prepozna, izabere one najvažnije i najbolje te ih realizira unutar svojih nadležnosti. Govorim to jer mi iz gradske uprave ne možemo sve znati najbolje, ali tu nam pomažu dobri prijedlozi koji stižu iz kotareva i od ljudi koji tu žive. Vjerujem da ćemo i s novom ekipom ljudi koji uđu u vijeća nakon izbora ostvariti dobru suradnju, na dobrobit svih građana – zaključio je Vela.



Dodajmo kako su i u sklopu proslave Dana kotara postavljeni vijenci na spomen-ploči Luki Vranješu, 19-godišnjem poginulom branitelju.