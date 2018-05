Mladi strpljivo čekaju zeleno, ali penzioneri pretrčavaju kao muhe bez glave: pogledajte kako splitski umirovljenici riskiraju svoj život i sigurnost vozača

Netko je davno prosuo priču da se zeleno svjetlo ubrza ako pritisnete dugme na semaforu. Naivno je taj botun udubljivao pošteni svijet, ali i osobe starije životne dobi otprije poznate policiji zbog ilegalnih prelazaka na crveno preko zebre.



Da vam pričamo koliko je umirovljenika u srijedu na raskrižju pored Starog placa trčkaralo preko pješačkog kad nisu smjeli, ne biste nam vjerovali. Djelatnici PU Splitsko-dalmatinske kažnjavali su ih i opominjali.



Akcijom "Pješak" rukovodio je inspektor Perica Orešković:



- Ne možemo djeda od 90 godina naučiti da gleda preko ceste, čak se ovo vodi kao lakši prekršaj, a jedino što je tu lako je da možete - lako izgubiti glavu - kaže Orešković i odmjerava gospođu na trotoaru:



- Eno, vidite onu tamo... - pokazuje nam.



Vuče za sobom torbu sa spizom. Vrzma se nervozno, gleda okolo. Na pošteno crveno, dok su prištavi srednjoškolci s ruksacima uredno čekali zeleno, ona zakorači među aute.



- Prešla, ko kuća! - usklikne inspektor, pa krene za njom. Mariji Meladi napisali su upozorenje.



- Akcija je sasvim u redu. Vidjela sam da je autima još crveno, zato sam krenula. Uvijek sam za red, mada, na neke bitnije stvari se ne obraća pozornost – usput će Marija.



Što misli da bi policajci trebali raditi, objasnila je umirovljenica Nevenka Nakić, također opomenuta:



- Na pola ceste san bila! Uzeli su mi osobnu, onda i podatke ko da san najveći kriminalac. Stavit ću ih na "Facebook" pa neka ljudi znaju – upozorila je Nevenka, i priznala da se jako boji:

- Pripadnen se uvik kad vidin policiju, a bilo bi in bolje da se boru za veće plaće, a ne da se ovim bave - dobacivala je na odlasku, više njima nego nama.



Policaja Antonia Berića pitali smo kako bi bilo da se uvedu kamere za pješake?



- Kako je tehnologija krenula, moglo bi i to uskoro, da prepoznaju lica. Samo, trebat će onda i neki robot da piše sve te kazne - šali se Berić dok ispisuje tko zna koju po redu opomenu.



Dok smo raspravljali bi li roboti progledali građanima kroz prste, kraj semafora je stao uglađeni devedesetogodišnjak u kariranoj košulji, lagano pripalio cigaretu i razgledavajući arhitekturu prošetao preko pješačkog. Na crveno.



- Proša san, nije bilo auta. Šta ću, tužan san i zamantan, a nisan ni iša za tin – priznaje krivnju šjor.



Zanimljivo, čak su se dvojica zaustavljenih pokušali izvući riječima: "Znate šta, pričekajte, iden do kuće po dokumente, tamo piše ime".



Nasmijali smo se na izgovore: "ali bilo je plavo svitlo!", "taman se upalilo zeleno, niste vidili dobro!", "da niste tu, ja bi već bija kupija spizu i vratija se kući, opet priko crvenog", "ne slažen se, tako zapiši, na zeleno san iša".



Iznenadila nas je baka koja je, prije nego što su policajci stigli objasniti zašto je zaustavljaju, počela s opravdanjima: "Neman ništa kod sebe! Čista san..."



Neki čovjek je prešao zebru, dobio opomenu, i onda se vratio u pravcu odakle je došao. Tek tri ili četiri osobe mlađe od sedamdeset godina zatečene su u prekršaju.

Momak je uzeo uplatnicu, kaznu, i s drugog pješačkog se podsmjehivao policajcima: "Sad mogu prilazit, jel tako?"

Drugi mladić, po naglasku je bodul:



- A, preša san, nije bilo auta ni kilometar dalje – uvjerava nas i policajce. Kaže da inače prelazi na crveno i nema namjeru prestati. Bar je iskren.



Nekima su u genima prometni prekršaji:



- Prije 15 godina sinu mi je naplatilo kaznu 400 kuna za ovo. Meni su dali sad upozorenje, a da su i kaznu ne znan ko bi in to platija. Ko nije priša na crveno? Jeste i vi, jesu i oni – govori nam gospođa i pokazuje na policajce.



Svađati se nije htjela ni iduća dama:



- Krenula san na zeleno, zakoračila, uhvatilo je crveno, možemo se sad prepucavati, ali zašto? 20 godina vozin i nikad kaznu nisan dobila – priča nam dok joj policajac Filip Muše donosi upozorenje na potpis. Kaže, pročitat će prvo jer tko zna šta je unutra.



Mudro je, ipak, na kraju poentirao inspektor Orešković: Minuta ti u životu ne znači ništa, a možeš bez glave ostat.

Mi bismo još samo dodali da treba dobro paziti na ove Beatlese, pogotovo ako ste vozač.