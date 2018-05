Hoće li Splićani uskoro na nove lokalne izbore? Kuloari bruje kako je Plenković nezadovoljan šefom splitskog HDZ-a, otkrivamo u kakvom je odnosu trio Škorić-Kerum-Opara

Hoće li se u Splitu, u trenutku kad izgleda da mu je konačno krenulo – ako se gledaju Vladina "darovnica" od dvije milijarde kuna pretežito u nekretninama, priljev sredstava iz EU fondova, sređivanje neuralgičnih točaka i nereda, poput Žnjana i Karepovca, vodoopskrbe i kanalizacije u istočnim kotarevima i puno malih infrastrukturnih poteza – dogoditi kriza vlasti, pa čak i novi izbori?



Dvije su teze koje bi mogle upućivati na to; navodno je premijernezadovoljan djelovanjem, predsjednika gradskog HDZ-a i saborskog zastupnika, koji nije pristao na "podvrgavanje" u parlamentu i bio je među zastupnicima koji su glasali protiv Istanbulske konvencije, a nekidan se i kolacijski partnerobrušio s omalovažavanjem na Oparin rad. Kao izgledan kandidat na Škorićevo mjesto čelnog čovjeka HDZ-a još se u vrijeme Karamarka spominjao, no zadnji izbori na kojima je HDZ ostvario najbolji rezultat još od 1990. godine, te Krstulovićevo osvajanja gradonačelničke funkcije učvrstilo je njegovu poziciju.Škorić je s kerumovcima ostvario stabilnost u Gradskom vijeću, no otvoreni antagonizam Opare i Keruma svako malo plane, pa je tako bilo i uoči Sv. Duje, kada je Kerum ponovno napao Oparu, a ovaj mu žestoko uzvratio kao "luzeru" koji govori "budalaštine". Škorić, koji je inače i zadužen za ravnotežu s HDZ-ovim koalicijskim partnerima, pozvao je da se "balun spusti na zemlju", te podržao gradonačelnikov program.Činjenica je da jednom dijelu splitskih HDZ-ovacai njegov pristup nikad nije "sjeo" te su bili skloniji Kerumovom pragmatizmu koji se manje brine o kvaliteti života u gradu, a više o partikularnim interesima. Moguće je kako je Škorićeva podrška Opari izazvala nervozu u njihovim redovima. Škorić, pak, ističe kako mu je Krstulović od 1990. prijatelj, a veže ih i dugogodišnja politička suradnja.– Po svim pitanjima važnima za upravljanje, razvoj i budućnost Splita Andro kao gradonačelnik ima moju i stranačku punu potporu. Rezultati našeg rada nailaze na široku potporu svih građana, a to je postignuto zahvaljujući zajedništvu koje je u HDZ-u ostvareno nakon niza godina – smatra Škorić, opovrgavajući raskol u splitskom ogranku. Negira i kako je ugrožena koalicija s HGS-om, a na pitanje smatra li kako mu je Plenković zamjerio stav oko Istanbulske konvencije odgovara:– Ne. Imali smo i imamo odličnu suradnju s premijerom i predsjednikom stranke, a što smo zajedno s gradonačelnikom kapitalizirali kroz veliki broj projekata na sjednici Vlade u Splitu – zaključuje Škorić.Gradonačelnik Krstulović, za razliku od iscrpnih izjava o komunalnim zahvatima u gradu, u političkim pitanjima je kratak:– Splitski HDZ je čvrst i jedinstven, nema nikakva raskola. Petar Škorić kao predsjednik stranke u Splitu ima svoj dio odgovornosti i važnu ulogu u osiguravanju političke stabilnosti naše većine i dio je pobjedničkog tima koji je u Splitu na izborima mojom pobjedom osigurao najbolje rezultate do sada.