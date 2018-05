'Rekao je da ću upasti u probleme ako ga prijavim. Za njegovo zlostavljanje znali su svi, neke franjevce su optužili za špijuniranje': žrtve splitskog fratra iznijele nove detalje

Srđan Tripalo, žrtva splitskog fratra, odlučio je stati pred kameru Provjerenog Nove TV i otvoreno govoriti o tome što mu se počelo događati kada je imao 12 godina. Prvi put u javnost je išao anonimno, drugi put, imenom i prezimenom, a sad je kaže došlo vrijeme da to kaže - glavom i bradom.



Razgovarali smo s muškarcem koji je prijavio fratra iz splitskog samostana: Imao sam samo 15 godina. Nasrnuo je na mene u sakristiji, detalji su pregadljivi...



Religiozni roditelji poslali su ga pod okrilje crkve, pjevao je i svirao u zboru, vjerujući kako je tamo siguran i zaštićen, no nisu ni slutili što se tamo uistinu zbiva.



Centar Splita oblijepljen 'tjeralicama': 'Tražen zbog pedofilije, seksualnog zlostavljanja, silovanja i izazivanja doživotnih trauma desecima splitskih dječaka. Neka mu Bog oprosti, mi nećemo!'



- Događalo se tu nama iza leđa. Događalo se u sobama nekih hotela, motela i u nekim privatnim kućama, bilo od njegove obitelji ili njegovih prijatelja. Ja sam u crkvu bio poslan kao na mjesto apsolutnog povjerenja, gdje ne treba kontrolirati, gdje ne treba strahovati od nečega sličnog. U crkvu idete upravo da biste se zaštitili, da biste dobili sigurnost, a ne da budete zlostavljani - rekao je.





Uz Srđana Tripala, za Provjereno je o traumatičnom iskustvu odlučila progovoriti još jedna žrtva istog fratra, mladić koji je zbog pomiješanih osjećaja, straha i srama, želio ostati anoniman.



Crkva je pedofilsku aferu u splitskom samostanu krila od policije sedam godina! Otkrivamo prepisku žrtve pohotnog fratra i svećenika kojemu je prijavljeno seksualno zlostavljanje



- To su bili jutarnji sati. I meni se nasmiješio i pogledao me. Ja nisam u tome vidio ništa loše. Pozvao me da dođem u sakristiju da mu treba pomoći da spusti svijeće. Ja sam ušao u sakristiju. Mi smo tada bili sami. Crkva je bila... bila je kiša. On je zatvorio vrata i meni se pojavio iza leđa. Ja sam pitao gdje su te svijeće. On me pogledao još jednom. Nasmijao se i ja sam se okrenuo. I to je jedan trenutak i stotinke i vječnosti.







Ja sam se pokušao još jednom istrgnuti. Međutim on je jednu ruku stavio na moje spolovilo. Drugu mi je držao na plućima i svom silom me stegnuo i stezao me - ispričao je svoju potresnu priču za Provjereno i dodao kako slučaj tada nije prijavio jer ga je svećenik uvjerio da su drugi ljudi gori i opasniji od njega i da će sebe izložiti sramoti i upasti u ogromne probleme.



No, tvrdi kako svi unutar reda sve znaju.



- Nekoliko franjevaca su optužili da im cure informacije i optužili su ih da su špijuni, da dojavljuju javnosti, da se ne smije saznati tko je pedofil, da se ništa ne smije saznati - kaže.



Svjedok iznutra otvoreno progovorio za 'Slobodnu': Crkva za pedofila iz Sv. Frane zna godinama, ja sam ispovijedao jednu njegovu žrtvu



Njegove tvrdnje potvrđuje i mail koji je dobio od bivšeg provincijala.