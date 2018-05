Najviše ponude za objekte na Žnjanu stigle iz Zagreba i Osijeka, evo tko je pobijedio na ponovljenom natječaju

Na ponovljeni natječaj za najam osam ugostiteljskih objekata na Žnjanu svoje ponude poslalo je 17 tvrtki, pet više nego u prvom pokušaju kad nitko nije dostavio sve potrebne papire ili su kao pravne osobe imali dug prema Gradu.



Povjerenstvo za odabir najboljeg ponuđača, u kojem su i ovog puta prilikom otvaranja ponuda sjedili direktor Spalatum DMC-a Ante Šunjić, te Katarina Nataša Merčep i Duje Sučić kao predstavnici Grada Splita, 11. svibnja će nakon kontrole svih prijava objaviti konačne rezultate.



No i prije petka s velikom sigurnošću se može reći da će Tomislav Burazin i od ovog ljeta na Žnjanu upravljati objektom na istoj lokaciji gdje se nalazio bespravni "Zen" na dva kata, jer je za tu poziciju jedini poslao prioritetnu ponudu na iznos 255 tisuća kuna.



Ispred svog budućeg hotela "Amphora" koji je u izgradnji kafić će imati i Zvonko Kotarac čija tvrtka je jedina dala ponudu za najistočniju poziciju na ovoj plaži i to 165 tisuća kuna za godinu.



Najviše iznose ponudile su dvije tvrtke iz Osijeka, i to 'Centar komunikacija' 505 tisuća kuna, te 'Gastro Group' 405 tisuća kuna, no kako iza njih stoji isti vlasnik Alan Kelenić on će se vjerojatno odlučiti na samo jedan objekt.



Po visini ponuda slijede tvrtke 'Taurus consilium' iz Zagreba s 375 tisuća kuna, i Ventus Libero iz Kaštela s 361 tisućom kuna.



Direktor Spalatum DMC-a Ante Šunjić poručio je kako vjeruje kako će ovog puta sve tvrtke ispunjavati uvjete postavljene natječajem, te kako će kafići na Žnjanu započeti s radom najkasnije sa zadnjim danom lipnja.