Kod teniskih terena na Mejama, smještenih južno od Meštrovićeva šetališta i Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, ovih dana uklanjaju se postojeće građevine da bi se gradili novi stambeni sadržaji.



To ne bi bilo neobično da priča nije povezana s nekoliko "detalja", a najočitiji je da su se objekti koji se ruše sve do prije godinu dana nalazili na popisu bespravne gradnje.



No, iako se zemljište nalazi u granicama park-šume Marjan, zaštićene kao kulturno dobro, u ožujku prošle godine, u zadnjim danima bivše gradske vlasti, legalizirani su objekti na parceli s adresom Meštrovićevo šetalište 17.



Na terenu je bilo podignuto 50 zakonitih kvadrata, dok su građevinski inspektori proglasili ilegalnom gradnju od oko 150 metara četvornih. Zemljište je bilo na popisu 75 bespravnih točaka u obuhvatu park-šume o kojima su gradski vijećnici raspravljali prije tri godine.



I kad se pomislilo da nema ništa od legalizacije, nekima se ona "dogodila". Bivši vlasnik objekta Ratimir Jurić tvrdi kako je devet godina pokušavao ozakoniti izgrađeno, a novim vlasnicima je to uspjelo u mjesec i pol.



– Izgradio sam objekte u funkciji sportskih sadržaja. Znao sam da tu ne mogu biti stambeni sadržaji, s tim nisam računao. Dobio sam građevinske dozvole za pedesetak četvornih metara, a poslije sam išao natkriti pomoćne sadržaje i devet godina sam čekao legalizaciju sportskog objekta, ne stambenog. Dojadilo mi je čekati pa sam odlučio prodati imanje novim vlasnicima iz Australije – kaže Jurić.



Zanimljivo da bivši vlasnik terena na atraktivnoj lokaciji nije mogao ozakoniti svoje objekte iako je, prema podacima s Trgovačkog suda, bio član nadzornih odbora u "Viktoru Lencu", "Jadroplovu", "Sireli", "Dukatu", bio je direktor i zatim predsjednik uprave u "Luri", ali i "nadzornik" Nogometnog kluba "Dinamo".



Jurić je u siječnju 2017. prodao parcelu na Mejama Zdravki Didi Andrijić i Antunu Andrijiću, a oni su u ožujku na njegovo ime ishodili legalizaciju. Iako bivši vlasnik tvrdi kako je riječ bila o sadržajima u funkciji sporta, rješenje o izvedenom stanju je dobiveno za "završenu, manje zahtjevnu, slobodno stojeću stambenu zgradu".









Andrijići su potom ishodili novu dozvolu i na mjestu starog montažnog objekta izgradit će prizemni luksuzni stambeni objekt s bazenom.



– Bilo mi je rečeno da na tom mjestu nije moguće stanovanje. Htio sam samo zatvoriti prostor da se tu mogu odigravati neki društveni sadržaji u okviru sportskog objekta. A koliko su oni bili bolji od mene, jači i slično, u to ne mogu ulaziti – dodaje Jurić.



Tko su Andrijići? Iz dostupnog može se vidjeti da je Zdravka Andrijić do prije nekoliko godina imala australsku adresu. Prije 10 godina preuzela je tvrtku "Accolade Property", iza koje se nalazila offshore kompanija s Britanskih djevičanskih otoka.



"Accolade Property" sada je investitor zgrade na Mejama, a sjedište tvrtke je na Rivi, na adresi prepoznatljivoj po dvjema bankovnim poslovnicama i brojnim inozemnim konzulatima.



Arhitekt Jurica Jelavić za ulagače kaže da su "povratnici iz Australije", te dodaje kako se radovi na Meštrovićevu šetalištu 17 ne izvode prema građevinskoj dozvoli, nego u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, istom koji dopušta da se bez lokacijske dozvole, primjerice, izgradi šupa od 15 kvadrata iako je ovdje riječ o legaliziranoj tlocrtnoj površini od 203 metra četvorna.



– Neće se mijenjati legalizirani gabariti. Na mjestu gdje je bila jedna neuvjetna, da ne kažem jadna gradnja, bit će suvremena arhitektura. Ljudi su dobili u Australiji nagradu za jednu kuću i ovdje žele također moderan ugođaj – ističe Jelavić.



Uz kuću će biti bazen, za koji, po našim propisima, također ne treba dozvola. Arhitekt tvrdi da nisu tražili uvjete od konzervatora iako se objekt nalazi unutar zaštićene zone Meje, a u vlasničkom listu piše da je parcela zaštićena kao kulturno dobro.



– Nismo tražili odobrenje od konzervatora. Da se radi o kulturnom dobru, moralo bi biti ponuđeno državi, Županiji i Gradu na prvokup. Tražili smo dozvolu samo od županijskog ureda za zaštitu prirode – naglašava naš sugovornik.





Ministarstvo bez odgovora



– Je li bivši vlasnik trebao ponuditi zemljište na prvokup? – upitali smo Ministarstvo kulture, od kojih očekujemo i odgovor na pitanje je li bilo potrebno zatražiti od konzervatora uvjete prije negoli Grad potvrdi glavni Jelavićev projekt, po kojem su počeli radovi na Mejama.