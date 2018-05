Radovi na Pujankama ostavili dio stanara Vukovarske bez vode

Tek što je krenula rekonstrukcija-dogradnja osnovne škole "Pujanki", došlo je do prvog zastoja. Uslijed radova tvrtke "Lavčević" oko 13 sati došlo je do puknuća vodoopskrbnog cjevovoda promjera 15 centimetara zbog čega su potrošači Vukovarske ulice od broja 169 do broja 175 ostali bez opskrbe pitkom vodom.



Djelatnici "Vodovoda i kanalizacije" (ViK) su na terenu i rade na sanaciji kvara. Ponovna uspostava redovne vodoopskrbe očekuje se u večernjim satima, a do tada će cisterna s pitkom vodom biti smještena ispred ulaza u zgradu na adresi Vukovarska 175.



Za sve informacije, građani mogu kontaktirati Dežurnu službu ViK-a na broj: 021/383-816.