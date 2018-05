Čelnik VeDRA-e: Hrvatski se narod za slobodu jednako borio i tijekom Drugog svjetskog rata i tijekom Domovinskog rata, ali danas je dan apsurda...

Povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe u srijedu su na groblju Lovrinac položeni vijenci na Spomen-kosturnicu boraca NOR-a i na Spomenik braniteljima Domovinskog rata.



Vijence su položili članovi splitske Udruge antifašista i antifašističkih boraca (UAAB), Udruge veterana Domovinskog rata i antifašista (VeDRA), te SDP-a i SRP-a.



- Hrvatski se narod za slobodu jednako borio i tijekom Drugog svjetskog rata i tijekom Domovinskog rata. No, unatoč istom nazivniku, borbi za slobodu, naše društvo je duboko polarizirano i sve se više udaljava od naslijeđa NOB-a, istih onih tekovina koje je suverena Hrvatska postavila u temelje Ustava. Stoga je danas i dan apsurda jer je Dan Europe startao pobjedom 9. svibnja 1945. godine i mi kao dio antifašističke koalicije formalno ne postojimo u Hrvatskoj gdje vlada velika tišina. O poginulim herojima se ne govori, skidaju se ploče i nazivi ulica i trgova, na tihi, perfidan način skida se sve što je sveto u našoj povijesti Dalmacije, Splita i cijele Hrvatske. Svi ti ljudi koji su položili život za slobodu svoje grude danas se okreću u grobu. I da se nama braniteljima to ne bi dogodilo, zbog njih se prisjećamo njihove žrtve u Drugom svjetskom ratu, kao što se sjećamo i žrtava u Domovinskom ratu - rekao je Ranko Britvić, čelnik VeDRA-e.



Josip Milat iz UAAB-a složio se da se sjećanja na NOB trebaju zadržati jer, uostalom, antifašisti su vratili Dalmaciju Hrvatskoj, a antifašizam je sjećanje na na određene vrijednosti kako se u budućnosti ne bi ponovio fašizam i sve njegove negativnosti.



Pred Spomen-kosturnicom boraca NOR-a vijenac je položio Ranko Adorić s kolegama iz SRP-a, poručivši sljedeće:



- Nije dobro za našu zemlju da se srami svoje slavne prošlosti jer smo od cijelog svijeta dobili iznimna poštovanja za jedan od najmasovnijih i najjačih narodnih pokreta otpora i slom fašizma, te za doprinos antifašizmu, da bismo danas sve to negirali.