Splitska policija namjerava Marka D. (30) prijaviti za pokušaj teškog ubojstva zbog napada na četiri interventna policajca u Teslinoj ulici, za što je propisana kazna od 10 do 40 godina zatvora.



Osim navedenoga kaznenog djela, prijavit će ga i za prisilu prema službenoj osobi, za što je kazna od jedne do osam godina zatvora. Kako je riječ o otprije osuđivanoj osobi, unatoč činjenici da se radi o pokušaju, a ne dovršenom teškom ubojstvu, za što se može ići ispod minimuma kazne, Marko D. bi se u slučaju opstanka navedene kvalifikacije mogao suočiti s jedinstvenom kaznom od najmanje sedam godina zatvora.



Noćas pucnjava u Spinutu: muškarac nožem napao policajce, u sukobu ozlijeđena četvorica službenika, 30-godišnjak s prostrijelnom ranom završio u bolnici



Prije tjedan dana, tijekom noći, u Teslinoj ulici su četvorica policajaca spriječila Marka D. i još jednog sudionika u pokušaju provale u kiosk. Želeći izbjeći uhićenje, Marko D. je na službenike policije potegao nož. Kako se nalazio između dva parkirana vozila, policajci ga nisu mogli opkoliti i svladati koordiniranim djelovanjem, nego su na njega morali ići jedan po jedan.



Na prvoga, koji je krenuo prema njemu kako bi ga svladao i razoružao, Marko D. je zamahnuo nožem. Policajac je uspio izbjeći ubod u lice ili vrat podignutom rukom, u koju je zadobio ranu od noža. Kada se ranjeni interventni policajac povukao, njegov kolega je krenuo na naoružanog provalnika i udario ga službenom palicom u rame kako bi ovaj ispustio nož. Marko D. je, unatoč udarcu palice, zadržao oružje u ruci, provukao se između vozila i počeo bježati. Tijekom noćne potjere, jedan od policajaca je pao preko lanca kojim je ograđeno parkiralište i slomio ruku, zadobivši teške tjelesne ozljede.



Ranjen u nogu



Za Markom D. su nastavila potjeru dvojica policajaca te je jedan od njih najprije ispalio hice upozorenja u zrak. Kako se naoružani provalnik nije namjeravao predati, nego je nastavio bježati, pucao mu je u nogu i pogodio ga u potkoljenicu i koljeno sa po jednim metkom. I s tim ozljedama Marko D. je nastavio nasrtati na njih prijeteći nožem. Zbog njegove ustrajnosti u napadu na policiju i izražene agresivnosti te neosjetljivosti na bol, pretpostavlja se da je bio pod utjecajem neke od stimulativnih droga. Upravo zato su u sklopu istrage oko događaja poslani na vještačenje uzorci njegove krvi i urina, koji će se testirani na droge i alkohol.



Uzorci krvi i urina uzeti su i interventnim policajcima jer je to uobičajena procedura, a na vještačenje su poslani i provalnikov nož te službeni pištolj iz kojeg je pucano. Marko D. je zadržan na liječenju u bolnici, gdje ga čeka operacija zbog ozljede koljena, a policija ne može razgovarati s njim dok im to ne dopusti nadležni liječnik.



Muškarac koji je propucan noćas u obračunu s policajcima u Spinutu oporavlja se u bolnici, u stabilnom je stanju; U međuvremenu uhićen i njegov partner u zločinu



Upravo je nemogućnost uzimanja izjave od počinitelja razlog zašto prijava još uvijek nije poslana na Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. Bez obzira na prisilno čekanje, splitska policija ustrajna je da ide s najtežim mogućim kvalifikacijama. Za napad na policajca nožem ići će s teškim ubojstvom u pokušaju. Kazneni zakon propisuje da će se kaznom od najmanje deset do dugotrajnog zatvora do 40 godina kazniti osoba koja ubije službenu osobu u vezi s njezinim obavljanjem dužnosti. Kako se radi o pokušaju ubojstva, prigodom odlučivanja o kazni u sudskoj praksi je uobičajeno da se ide ispod minimuma. Kod teških ubojstava najniže se može ići na kaznu od tri godine, ali budući da je Marko D. otprije osuđivan, i to također za nasrtanje na službene osobe u dva navrata, nemoguće je primijeniti toliko ublažavanje kazne. Najniže što je moguće ići u ovom slučaju jest pet godina zatvora, ako ga proglase krivim za pokušaj teškog ubojstva policajca.



Toj kazni će se pribrojiti i tri kaznena djela prisile prema službenoj osobi vezano uz preostale policajce koje je sprječavao u obavljanju službene dužnosti, za što je propisano od jedne do osam godina zatvora. Kada bi za svako pojedino od tih nedjela dobio samo po godinu dana zatvora, to su još tri godine. Kako je jedinstvena kazna uvijek niža od zbroja pojedinačnih kazni, realno je moguće da mu se izreče sedam godina zatvora.