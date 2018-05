Osobe s invaliditetom konačno su dobile prostorije prilagođene njihovim potrebama otvaranjem novog prostora Područnog ureda Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u Ulici Ruđera Boškovića 28-30.



Prostorije je u utorak otvorio Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava, nakon obećanja danog u kolovozu prošle godine, uz gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu, te brojne predstavnike nevladinih organizacija koje su najzaslužnije što je Split dobio takvo primjereno okruženje.



Predstavnici udruga su dugo upozoravali na neadekvatne uvjete s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom čiji se status do sada vještačio u prostorijama Zavoda na Dražancu, do kojeg je nepokretnim i teže pokretnim korisnicima bilo nemoguće doći preko devet stepenica, a rad se tamo odvijao u zgradi staroj više od 80 godina.



Novi prostor na Splitu 3 uređen je na 1000 metara četvornih, u njega je uloženo 7 milijuna kuna, a sama koncepcija rada omogućava korisnicima olakšan pristup, uz osigurana parkirališna mjesta i vanjsko dizalo za pristup s Ulice Matice hrvatske koji je, vjerovali ili ne, noć uoči otvaranja bio devastiran, no i popravljen tijekom jutra.



- Ovo nisu kvadrati, niti uložena sredstva, niti poslovni prostori, već mjesto odakle će se razlijevati po našem gradu dobrota, solidarnost, požrtvovnost i poniznost. Bez tih komponenti nećemo postati bolji. Najviše hvala ljudima "iz sjene" koji sve ovo guraju. Neka ovo bude mjesto gdje se ljudi osjećaju zadovoljno, dostojanstveno, onda smo na pravom putu. Žalosti me što ima vandala koji su u stanju napraviti štetu, ali nećemo im dati gušta! Borit ćemo se blagošću, dobrotom i ustrajnošću. Jer ovo je šansa za Split, za pristupačan Split u kojem živi 22 tisuće osoba s invaliditetom. O tome trebamo govoriti jer pristupačnost nije u spuštenoj skali, nije u popravljenom liftu, niti u niskopodnom autobusu. Pristupačnost treba biti u glavi - poručio je poteštat Krstulović Opara.



Ministar Pavić se složio s prvim čovjekom Splita kako osobama s invaliditetom treba osigurati što bolji i kvalitetniji život pod Marjanom.



- Prvi put je da Split dobiva jedan ovaj prostor prije Zagreba. Uloženo je sedam milijuna kuna u njega, od čega 200 tisuća kuna u lift koji su vandali pokvarili, ali poručujemo im da koliko god ga pokušali devastirati, mi ćemo ga opet popraviti. Želja nam je da Split i cijelu Dalmaciju osiguramo kao mjesto pristupačnosti za sve oosbe s invaliditetom. Upravo je stupio na snagu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i profesionalnom vještačenju, čime će svi centri, pa i ovaj u Splitu, potpasti pod državu od 1. siječnja 2019. Novac za kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom će se iskoristiti upravo za jačanje tih centara kako bi što bolje i kvalitetnije integrirali osobe s invaliditetom u tržište rada - rekao je ministar.



Na otvaranju prostorija stigli su Maja Karaman Grbavac, koja je svojedobno pokrenula inicijativu za pristupačno vještačenje, kao i paraolimpijci Dino Sinovčić i Ivan Mikulić, koji su oduševljeni uredima Zavoda, poručivši kako bi i poslodavci trebali dati više šanse osobama s invaliditetom prilikom zapošljavanja.