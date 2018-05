Vjera u srcu, u asfaltu rupetine: naši reporteri obišli su još jedan splitski kvart, pogledajte kako se živi u 'malom Vatikanu' na rubu grada

Dok se na najvišoj točki Šina gradi impozantno svetište, u srcu malešnoga kotara moli se s rukama u zraku za ukazanje gradskih službi.



Zaziva se, možda najviše, ime tvrtke "Cestar" koja, među ostalim Šinama potrebnim, popravlja rupe na asfaltu. Razgledavamo buže dok obilazimo Slanice i Stari put. Kaže nam Gordan Milinović (HDZ), predsjednik kotarskog Vijeća, da se neprekidno pojavljuju, prava najezda rupa.



– Bit će sve veće! Fotografiramo ih, pošaljemo Gradu, oni daju nalog "Cestaru", ali ne popravljaju. Treba im i po tri mjeseca da jednu zakrpaju, a dok dođu, već nekoliko metara dalje nastane pet novih. I sad, njih ne mogu sanirati dok opet ne dobiju naloge. I prođe još tri mjeseca – razočarano će Milinović (na slici dolje).



Zašto se stvari kompliciraju kad bi mogle biti jednostavne, nije ni nama jasno. Kaže naš sugovornik, "Cestar" je baš nedavno dobio nalog da sanira kolnik Starog puta.



– Vidjet ćemo kad će to biti napravljeno. Lijeni su za doći, strašno – bez zadrške će kvartovski čelnik.



Rupe na putu stigme su Šina, ali i infrastruktura prema budućem svetištu nije idealna. Gradi se pastoralni centar, samostan, crkva Gospe od Karmela te Duhovni centar svete Terezije Velike. U samostanu, doznajemo, već borave fratri.



Do njega je gradilišna ploča i plato okružen metalnim ogradama. Razrovan, prepun polomljenih paleta i građevinskog materijala. Ne čuje se buka strojeva. Gradilište spava, a jedino što naslućuje da će se radovi uskoro nastaviti jesu blještave službene ploče s nazivom Trga svete Terezije Avilske.



Trg je to zasad samo na papiru, ali bit će. Ako su stanovnici Šina uspjeli dočekati da im vrtić nakon 20 godina rada dobije i uporabnu dozvolu, a s ponosom nam je pokazuje Milinović, onda će i drugo polako doći.

– Ma, 30 godina se čekalo na dva velika projekta – ispravlja nas sugovornik, te nastavlja:



– I sad se konačno kreće u sanaciju okoliša vrtića, izgradnju parkirališta, stepenica do ceste i uređenja zapuštenog zelenila. Naravno, najbitnije je što ćemo sad konačno zatvoriti septičku jamu objekta, a kad na projekt povežemo i nekoliko okolnih kuća, baš svi na Šinama imat će kanalizaciju.



Kažemo mu da su Šine onda bolje od Meja, jer je u elitnom kvartu tridesetak posto objekata sa septičkim jamama. Lijepo je vidjeti papire s pečatom hrvatskoga grba, lijepo je i izgovarati pojmove "projekti, ideje, bit će", ali kad bi prvi bager mogao promoliti metalnu ruku u taj vrtić?



– Čim djeca iziđu! Već je prošla javna nabava i pitanje je dana kad će početi radovi. U drugoj fazi, htjeli bismo urediti cijelu ulicu, dakle Mirni i Mali put. Država je u četvrtak dala Gradu zemljište kod osnovne škole, za proširenje. Dvije tisuće kvadrata – govori Milinović, pokazuje kako izgleda, i to na papiru, i kako u stvarnosti.



Zapuštena parcela konačno će se dovesti u red. Sada se, govori nam, nastava održava u tri smjene, svaki sat po 40 minuta.



– Nemaju ni mali odmor. A sad će dobiti i zeleni pojas, terene, igralište, učionice, spomenik branitelju – nabraja Milinović.



I igralište poviše škole, kako je on naziva "Šine-Kamen", premda joj je raspored kvartova u imenu ipak suprotan, sad se uređuje. Bit će uskoro gotovo, pokazuje prvi čovjek Šina, ističući da je zadovoljan što su sve u zadnje četiri mandatne godine napravili.



– Dva desetljeća ništa se na Šinama nije radilo bez obzira bio na vlasti HDZ ili SDP, a najintenzivniji radovi su otkad je zadnja vlast došla. Dobro, tu ne mislim na one gradske službe, "Čistoća" mora češće odvoziti glomazni otpad. Sad nabavlja manje kamione, svaka kuća uskoro će imati kantu, a gore, vidjeli ste, bit će samostan. Ideja je da ima i autobusnu stanicu, da bude sličan kao Vepric kod Makarske – govori Milinović.



A imaju i ambulantu, stomatološku ordinaciju u sklopu zgrade gdje su i kotarske prostorije. Sad su, nedavno, sredili fasadu. Nisu Šine grozne za život. Imaju i nekoliko dućana, frizerski salon, spomenuti vrtić, dječju igraonicu, školu stranih jezika, obrasla polja, vidjeli smo i magarca na livadi, napuštene neregistrirane kamione zbog kojih se čelnik kotara potiho nada da će što prije biti izglasan kakav zakon da se nemarne vlasnike kažnjava, tu je i Magistrala, a na plažu, doduše stobrečku, i ljeniji mogu pješice.

Kvadrat stana košta oko 1500 eura, usporedbe radi, gotovo upola manje nego na Splitu 3. Za razliku od kotara Bačvice, novac za komunalu zapravo se troši na komunalu, ali uvijek ima jedno "ali". Od društvenih aktivnosti, čelnik kotara nije nam uspio nabrojiti ništa što ne uključuje vjerske običaje.



Radionica u kotarskim prostorijama nema. U drugoj godini mandata, ova HDZ-ova vlast došla je na ideju da u suradnji s lokalnim župnikom Dan kotara, 16. srpnja, proslavom ujedini u feštu Gospe od Karmela. Na raspolaganju im je godišnje 110.000 kuna, pa pitamo gdje ide 20 posto novca koji po pravilniku mora biti utrošen na društvene aktivnosti.



– Za Gospu od Karmela bude domjenak, pozovemo ove iz Grada, onda mlada misa, nogometni turnir. Održimo sjednicu kotarskog Vijeća kroz jutro – odgovara Milinović.



Da se vratimo na bitno, dio nogostupa po kotaru Vijeće je uspjelo sanirati, i nastavit će s time, obećavaju, idućih godina ako im građani daju svoj glas na predstojećim izborima. Postavili su, ponose se, a i imaju zašto, više od 50 rasvjetnih stupova.



– Šine su vam, teritorijalno, omeđene Ulicom Četvrte gardijske brigade i, kad se gleda od velikog raskrižja, Starim putom. Navečer je jednostavnije znati: dokle vidite da je ulica osvijetljena stupovima, e, to su vam Šine – poručuje Milinović.

'Čekamo i nogostup uz obilaznicu'

Kotar uspješno vodi računa o nogostupima, gradi ih gdje god se može u skladu s proračunskim mogućnostima, ali tamo gdje ne mogu – ne mogu. Problematičan je prolaz odmah uz brzu cestu, nedaleko od autobusne stanice, to je zapravo livada, a ne nogostup.



– Obećali su da će riješiti. Postoji zapravo neki mali nogostup, ali nije betoniran ni asfaltiran, a turisti tuda šetaju.