Mladi Splićanin otkrio zašto je nožem izbo 17-godišnjaka u centru grada: 'Govorio je protiv moje cure, čak je htio hodati s njom...'

Sedamnaestogodišnjak koji je u subotu, u 21 sat, u samom središtu Splita, u Čulića dvorima, izbo svog vršnjaka završio je nakon ispitivanja u istražnom zatvoru, koji mu je određen zbog utjecaja na svjedoke, a prijavljen je za pokušaj ubojstva.



Odmah nakon toga događaja u gradu su se pojavile priče da je riječ o dogovorenoj tučnjavi, ali nitko nije znao zbog čega je do tučnjave uopće trebalo doći.



Tek nakon što se nemili događaj zbio, a 17-godišnjak završio na operacijskom stolu, njegov napadač je rekao da je ovaj kojeg je izbo govorio protiv njegove cure, da je čak htio hodati s njom te ga je on pozvao da porazgovaraju o tome.



Našli su se najprije u kafiću "Dalmatino", gdje je bila uglavnom napadačeva "ekipa", a verbalni sukob se zatim nastavio vani.



Kako je došlo do toga da nož počne raditi umjesto jezika, mladić nije objasnio. Činjenica je samo da je nakon kraće prepirke vršnjaku zadao dvije ubodne rane u trbuh, jednu u natkoljenicu te jednu reznu ranu po glavi. Posebno je bio težak i opasan jedan duboki ubod u abdomen pa je mladić hitno operiran, no izvan je životne opasnosti.







Policiju su o događaju izvijestili liječnici koji su bili u timu hitne medicinske pomoći koja je pozvana na mjesto događaja, a nitko od očevidaca, prijatelja i poznanika ovih mladića, od kojih su neki organizirali i prijevoz do bolnice teško ranjenom prijatelju, nije se sjetio ili htio tada okrenuti broj policije.



Sukob se dogodio na splitskom nathodniku između stare Realke i Strossmayerova parka, a policija je dva sata nakon događaja uhitila maloljetnog počinitelja.



Kako je događaju svjedočilo najmanje pet-šest ljudi (mahom napadačevih prijatelja), određen mu je istražni zatvor, koji se inače maloljetnicima rijetko određuje.



Pojavila se i priča da je napadnuti trenirao jedan borilački sport i da je u tučnjavi prije uboda zadao nekoliko ozbiljnih udaraca 17-godišnjaku, koji je uzeo nož i učinio to što je učinio.



