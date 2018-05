Splitska maratonka sa Gospinog otoka doplivala na Rivu: Bilo je izazovno na početku, iznenađujuće hladno...

Doina je studentica Edukacijske rehabilitacije i kaže da osjećža obvezu da obvezu da pomogne takvim ustanovama i udrugama, barem kroz promociju kako bi se vidjelo da postoje

Malo više od četiri sata bila su potrebna da Dina Levačić, naša daljinska plivačica i prva Hrvatica koja je preplivala La Manche, stigne od Gospina otoka u Solinu do splitske Rive gdje su je velikim pljeskom dočekali njezini brojni sugrađani.



Punih 14 kilometara ta je 22-godišnjakinja preplivala u maratonu pod nazivom „Dina za Mir“ posvećenom Centru za rehabilitaciju „Mir“ u Rudinama, a ovo je njezin treći humanitarni maraton kojeg je organizirala na blagdan Svetoga Duje.



- Bilo je izazovno na početku, iznenađujuće hladno, mislim da je čak bilo ispod 15 Celzijevih stupnjeva, poslije je bilo ok što se tiče temperature. Jake su bile i struje na jednom dijelu i to je usporilo cijelo plivanje kao i valovi od Instituta od Rive - kazala je Dina koju je malo boljela ruka, ali je kazala da to nije ništa strašno.



Dok je plivala, bodrila je majka, a na Rivi su je dočekali baka, prijatelji triatlonci i Stipe Božić, ali i korisnici Centra Mir. Ta studentica Edukacijske rehabilitacije u Zagrebu kaže kako osjeća obvezu da pomogne takvim ustanovama i udrugama, barem kroz promociju kako bi se vidjelo da postoje i upoznalo s njihovim radom, a time možda potaknulo i druge da im pomognu.



Vrijednu studenticu ovoga ljeta očekuju dva velika maratona, plivat će od Visa do Splita, odlazi i na maraton na Havajima, a uspjela je dobiti i neke sponzore.



Njen prvi maraton ove sezone te dolazak na Rivu željno su iščekivali korisnici Centra „Mir“ koji su za tu prigodu pripremili i štand sa svojim rukotvorinama.



- Dina je nedavno bila u obilasku Centra, puno joj hvala za to što radi i što nas promovira. Naši korisnici su populacija koja treba skrb i podršku u svakodnevnom životu, imamo model života u kućama gdje žive kao prave obitelji, tu su i terapeutske radionice gdje dolaze po svom izboru i po potrebi svog stanja. Imamo i zaposlene momke u AD Plastiku u Solinu, koji žive u jedinici inkluzije u Solinu i jako su zadovoljni sa svojim poslom i takvim životom - ukratko nam je pojasnila Natalija Đerek, voditeljica glazbenih radionica u Centru „Mir“.