Taman kad se nervoza počela uvlačiti u mnoštvo okupljeno na Rivi nakon što se izvuklo više od polovice brojeva, dobili smo pobjednicu ovogodišnje tombole.

Sveti Duje naklonjen je bio Karmen Morović, majci četvero djece iz Splita, koja živi u Kaštel Starom. U ruke joj je sinoć otišlo 20 tisuća kuna.

- Nisam očekivala da ću je dobiti, cijelo vrijeme sam zapisivala i govorila kćeri da nema šanse. I tako broj po broj i ostao je zadnji - 51. Evo prvi put u životu da sam tako nešto osvojila. Ovo je veliko iznenađenje, tek mi je sad došlo do glave da se radi o 20 tisuća kuna, nemam pojma na što ću točno potrošiti, ali sigurno će ići na djecu - kazala nam je Karmen koja je prije izjava za medije nazvala sina i poručila da radosnu vijest javi tati.

Tombolu nije igrala od djetinjstva, a ove se godine na to odlučila iz, kako kaže, zafrkancije, te je kupila samo dvije kartele. Društvo joj je pravila kći Katarina, a osmogodišnjakinja nije krila uzbuđenje i sreću.

Prepuna je bila Riva s građanima koji su u rukama držali po nekoliko kartela, pomno prateći svaki broj koji je s pozornice tradicionalno izvikivao Tonči Banov. Terno je izvučen u prvim minutama, a nagradu od pet tisuća kuna podijelilo je čak osam dobitnika. Rekordno brzo doznala se i cinkvina, koja je opet otišla u Split.

- 10 tisuća kuna ću svakako potrošiti na proslavu krštenja sina i pira, sad nam dolazi ekipa i valja ih počastiti. Uzeo sam četiri kartele. Ovo mi je druga godina da igram tombolu - otkrio nam je dobro raspoloženi dobitnik, 34-godišnji Ante Blažević.

Lažnih uzbuna, kako to uobičajeno biva, nije nedostajalo. Nekoliko puta je bilo komešanja gomile i uzbuđenih vriskova, no samo se jedna djevojka odvažila doći do pozornice, gdje ju je brzo „otpravio“ Stipe Legenda, jer je cinkvina bila odavno izvučena. Taj doživotni prešident tombole, ove je godine obilježio 25. godina svog mandata.

- Velika mi je čast biti tu već toliko dugo. Sjećam se 93. godine kada me prepoznao pokojni Pjero Jelaska i rekao da ću s njim voditi tombolu. Bilo bi i 26.godina da jedna udruga nije bila sebi uzela izvlačenje. Svakako napišite da ima Boga, kiša nikada nije omela tombolu! - istaknuo je Stipe Legenda, koji kaže da su dosad otočani imali nešto više sreće od Splićana u toj igri na sreću.

U pomoć pri izvlačenju na tu svoju okruglu obljetnicu pozvao je12-godišnju Saru Županović iz OŠ Mejaši koja nije imala tremu pred tolikom publikom jer se bavi pjevanjem, a za taj zadatak posebno se pripremao i 10-godišnji Josip Rančić, iz Podstrane.

Ove godine za vrijeme tombole na dan našeg nebeskog zaštitnika, nije bilo izgubljenih novčanika ni izgubljene djece što je inače uobičajeno, ali su zato izgubljeni ključevi s privjeskom Hrvatskog nogometnog saveza, što je izazvalo poprilične zvižduke iz publike.