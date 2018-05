'Sveti Duje, pomozi nam...': evo što je nadbiskup Barišić poručio vjernicima sa splitske Rive

Nadbiskup Marin Barišić danas je pozdravljajući mnoštvo vjernika na euharistijskom slavlju na splitskoj Rivi, povodom proslave Svetog Dujma, poručio kako je taj svetac duhovni otac svih malih obitelj, kao i dviju većih, Grada i Nadbiskupije.

Obitelj je sigurnosna brana i membrana i bez nje postajemo izloženi pojedinci, dostatni sami sebi bez potrebe i navike da živimo s drugim i za druge, rekao je nadbiskup Barišić.



"Obitelj je izvor života i radosti, zalog budućnosti i temelj svake naše obnove. Posvjedočio nam je to i sveti Dujam koji je na vjetrometini povijesti i u areni uzburkanog i podjelama opterećenog života, osjećao, pratio i sudjelovao u svakodnevnim obiteljskim izazovima i poteškoćama, sve do mučeništva i predanja vlastitog života. Sveti Duje pomozi nam da uvidimo bogatstvo obitelji - izvor života i radosti", kazao je monsinjor Barišić.



Šibenski biskup monsinjor Tomislav Rogić u svojoj je homiliji istaknuo da se raduju blagdanu Svetoga Dujma koji se mučeništvom proslavio i mole se da ne zaboravi svoj grad, da nad njim bdije, a vjernicima "isprosi snagu vjere koja nevolje pobjeđuje i u vjernosti Kristu ustrajava."



"Vrijeme svetog Dujma, vrijeme prve crkve i stoljeća, vrijeme je progona i iskušenja. Vrijeme kada su kršćani bili nepoželjni. Naše vrijeme poslije tolikih stoljeća kršćanstva nosi nove izazove, kušnje, možda i progone, ali drugačije vrste. Sveti Duje pomozi nam svojim primjerom, svojim zagovorom da ne budemo mlaki kršćani, učvrsti nam vjeru, ispravi životne pute, učvrsti spremnost da ljubimo jedni druge u sebedarju i spremnosti na žrtvu koja jedina dokazuje snagu ljubavi," rekao je.



"Neka snaga vjere i pouzdanja prožme naš narod u svakom poslu koji obavljamo, u otvorenosti životu kao najdragocjenije Božjem daru, te da nam to bude naš put u budućnost i naš put u vječnost. Neka nas u tome prate ugovori i primjeri svetaca i našeg naroda koji su to znali ostvariti i u drugim vremenima poput blaženog Alojzija Stepinca, a zagovor nebeske Majke Marije kojoj se naš narod toliko utječe, neće izostati", kazao je na kraju homilije biskup Rogić.