Obilježena 27. godišnjica prosvjeda pred Banovinom: 'Momci su se goloruki penjali na tenk i čupali mitraljez, a danas te snage nema, mladi nam odlaze iz države'

Podizanjem hrvatske zastave na jarbol ispred zgrade Banovine danas je u Splitu obilježena 27. godišnjica prosvjeda protiv tadašnje JNA čije je zapovjedništvo Vojno-pomorske oblasti bilo smješteno upravo u toj zgradi.



Podsjetimo, masovni je protest izazvala višednevna opsada Kijeva koje je danima bilo bez vode, hrane i medicinske pomoći.

Nezavisni sindikat Brodosplita pozvao je tada škverane da se upute pred Banovinu, a pridružili su im se građani i radnici iz svih splitskih poduzeća. Na današnjem obilježavanju tog događaja, okupljeni su isticali kako je prosvjednika bilo čak 50 tisuća.



- Ponos i snaga asociraju me na taj dan... Momci su se goloruki penjali na tenk i čupali mitraljez... Molim ovdje vas, političare, vratite se na taj dan, jer onu snagu danas se ne može osjetiti! Briga me ko je livi, desni ili srednji, znam samo da nam mladi odlaze iz države! Doveo sam tu svog sina, učim ga povijesti i onome što je bilo 1991. godine. Volio bih da na ove obljetnice dolaze i druga djeca sa svojim roditeljima, da nas bude više - kazao je Ivica Balić, dragovoljac Domovinskog rata koji je na početku same proslave podigao hrvatsku zastavu uz zgradu današnje gradske uprave, kao što je učinio i prije točno 27 godina.

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara izjavio je, pak, kako ga Balićeve riječi obvezuju.



- Nemojte žaliti što nas je ovdje šačica jer ono što se htjelo tog dana se i ostvaruje. Nije još sve dovršeno, na nama je sada da svi ciljevi proklamirani tog 6. svibnja 1991. godine budu i ostvareni - kazao je Opara.



U sličnom se tonu okupljenima obratio i Blaženko Boban, župan splitsko-dalmatinski. Ubrzanim koracima će, kazao je, nastojati napraviti ono što je 50.000 ljudi okupljenih na prosvjedu tog dana željelo...



- Jesu li oni danas sretni i zadovoljni? Vjerojatno ne. Protekli dani ulijevaju mi nadu da će se neke stvari, ipak, popraviti. I sam sam bio ovdje tog 6. svibnja 1991. godine, kao član Nezavisnog sindikata Brodosplita i nema obljetnice na kojoj nisam bio prisutan - kazao je Boban koji se prisjetio i mladog vojnika Saška Gešovskog iz Makedonije. On je kao 19-godišnjak služio vojsku te 1991. godine u Splitu i nevin je izgubio život u prosvjedima.



- Stradao je dok su se poručnici i oficiri skrivali iza ovih zidina. Poslali su ga kao kolateralnu žrtvu - izjavio je župan.



U ime Hrvatske udruge radničkih sindikata okupljenima se obratila Darka Todorić rekavši na početku kako "slavna povijest nije garant opstanka... Moramo se, prema njezinim riječima, osvrnuti pozitivno na prethodne dane kada je Split dobio napokon priliku za bolji gospodarski razvoj, primjerice, za uređivanje prometne situacije.



- Moramo se upitati kao sindikati hoće li te prometnice voditi ljude na posao ili će na njima biti gužva samo u sezoni? Jesmo li u stanju povećati broj trliša i plavih kuta koje su bile kao plava rijeka pred ovom zgradom ili ćemo ih koristiti za brži način za odlazak naših mladih - upitala je Darka Todorić.