Andro Krstulović Opara: Sanjam Stonese na Karepovcu, a država Splitu i Dalmaciji ništa ne poklanja nego im vraća dug

Splitu uvijek treba redikul, dežurni krivac i krnje. Možda sam se, eto, dobrovoljno prijavio za te uloge...Nadam se da nećemo morati posezati za drastičnim mjerama, poput zabrana daljnjeg otvaranja novih apartmana u stambenim zgradamaCilj je izgraditi tunel kroz Kozjak, spoj na Vučevicu i most Sveti Duje, kao i zaobilaznicu Solina i Splita na cesti prema Omišu

Pripremam teren za velike stvari u Splitu i jedva čekam Svetog Duju da krenem zabijati golove. Samouvjereno je to još najesen najavio splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara, baš nekako u doba kad su bageri sravnali sa zemljom onu golemu bespravnu ugostiteljsku nakupinu na Žnjanu. Taman kad se ozbiljno uhvatio posla, uslijedio je šok: gradonačelniku je u siječnju dijagnosticirana ozbiljna bolest. Uz milijun želja za brzim ozdravljenjem, ni najveći optimisti se nisu nadali da će se na posao vratiti za nekoliko dana, kao da je u pitanju upala grla.



I evo ga, tri mjeseca kasnije, u odličnoj formi, dovukao je u grad sve ministre i premijera Andreja Plenkovića, i to ne da se naslikavaju u procesiji, nego da nakon dugih četrnaest godina organiziraju u Splitu prvu sjednicu i donesu gradu domaćinu i Dalmaciji dvije milijarde kuna vrijedne darove u nekretninama i projektima. Split dobiva najviše: novi ulaz u grad s autoceste, brzu prigradsku željeznicu od aerodroma do trajektne luke, vojarnu na Dračevcu u kojoj će raditi tehnološki park, veliku parcelu u Žrnovnici na kojoj će biti stanovi za branitelje i podstanare, 1660 garažnih mjesta, hotel za samce, šansu da konačno uknjiži kao svoje vlasništvu Dioklecijanove podrume i još more toga...



Najavljuje da će idućih dana usporiti ritam, ali u to malo tko vjeruje. Kad je već tako ni mi ga nismo pustili na miru, prošetali smo gradom, fotografirali ga s turistima, provukli kroz Podrume, izmjerili koliko piza na staroj vagi Ispod ure....



– Vjerojatno bi svatko pametan na mome mjestu ostao doma i odmarao se. Ali u mom duhu takva opcija nije postojala; jednostavno toliko toga treba napraviti, toliko toga sam isplanirao i šanse Splita su u ovom trenutku velike te je trebalo nastaviti svom forcom. Splitu uvijek treba redikul, dežurni krivac i krnje, možda sam se, eto, dobrovoljno prijavio za te uloge...



Vertikala funkcionira? Pošteno ste pritisnuli premijera i njegove kad su bili ovako dobre ruke?



– Shvatili su da mislimo ozbiljno, dosta je bilo zanemarivanja ovog dijela Dalmacije. Država nama ništa ne daruje, nego vraća višegodišnji dug Splitu i Dalmaciji, jer je zadnji put intervenirala u Split prije četrdeset godina, kada su se pripremale Mediteranske igre. Moji prethodnici Puljić i Kuret su svojevremeno otvarali neke od ovih tema prema Vladi, a na nama je da ih dovršimo i da odradimo ove svoje. Moramo u najkraćem roku s Vladom izraditi hodogram, moj omiljeni alat po kojem se točno zna kada tko i što mora napraviti. U ovome mandatu ne možemo sve to fizički napraviti jer smo u mnogim projektima u fazi izrade dokumentacije, da bismo ih spremili za 2020. godinu, kad će se aplicirati za EU fondove. Split će 2025. godine biti razvijen grad i bitno će drukčije i bolje izgledti. Da bi se to dogodilo, moramo raditi danas, i to punom snagom, bez izgubljenog dana.



Ceste su nam očajne, prometni kolaps je svakodnevan...



– Nedopustivo je da nemamo zaobilaznicu. Smijali su mi se kad sam u kampanji govorio da nam treba most Sveti Duje, a nekidan je jedna cisterna blokirala cijeli grad! Hoću da se brza cesta Trogir – Omiš počne graditi od Splita jer su Širina kod Solina i Strožanac drugo i treće najzagušenije raskrižje u državi. Nama 8,5 milijuna ljudi prođe od aerodroma do trajektne luke, a nemamo prigradske vlakove. To neće dalje tako. Ruku mi daju župan Boban i još tri mlada gradonačelnika susjednih gradova: Ninčević iz Solina, Ivanović iz Kaštela i SDP-ov Bilić iz Trogira. Svima nama je cilj da napravimo tunel kroz Kozjak, spoj na Vučevicu i most Sveti Duje, kao i zaobilaznicu Solina i Splita na cesti prema Omišu i, normalno, feratu od aerodroma do trajektne luke.



Usred smo Sudamje, vremena kad su najveće strke, gužve i veliki broj događanja. Možete li na sve njih stići?



– Odrekao sam se velikog broja protokolarnih događaja, na koje će umjesto mene ići dogradonačelnica Jelena Hrgović i dogradonačelnik Nino Vela, imam puno povjerenje u njih.



Program Sudamje malo je dosadnjikav, red izložbi, red folklora, zastavice, uvijek isto, pa i ona sramotna poluprocesija...



– Kako nema?! Ima "Simple Minds" na Žnjanu, zar to nije koncert na svjetskoj razini? Bilo bi ziheraški da smo taj koncert, umjesto na Žnjanu, organizirali na Rivi, ali namjera je bila udahnuti novi život žnjanskom platou, tom prostoru koji je prije dvadeset godina posvetio papa Ivan Pavao II., a onda smo ga godinama devastirali...



Ma znate što, kad tako mislite onda vam kažem da bih za pet godina volio dovesti "Rolling Stones" ili "Red Hot Chili Peppers" na Karepovcu! Taj bi prostor do tada trebao biti rehabilitiran kao i Žnjan. Želim da Split za Sudamju dobije atraktivne programe. Tradicionalni program ponekad izgleda ustaljen, ali je vrlo kvalitetan. Procesijom za Svetoga Duju, onakvom kakva je zadnjih desetak godina, kao građanin i vjernik nisam zadovoljan, ali u tom dijelu presudna je odluka Nadbiskupije, koju moram poštovati.



Ajde ima i nekih novosti: potaknuli ste snimanje nove verzije splitske tradicionalne pjesme "Marjane, Marjane"!



– Ideja za to mi je pala na pamet tijekom prisege gradskih vijećnika kad je puštena službena verzija "Marjane, Marjane" s loše snimke, rastegnuta, nekako žalosna. Predložio sam Tomi Mrduljašu da okupi splitske glazbenike i da snime rock-verziju Tijardovićeve obrade tradicionalne pjesme jer, na našu sramotu, na YouTubeu vam iskoči samo njezina tamburaška izvedba. Uvjeren sam da će njihovu rock-verziju prihvatiti mlađe generacije i da će se ova stara pjesma vratiti u novom ruhu na naše fešte.



Pred vratima Splita su kolone turista, za koji tjedan nastupa kaotično stanje na gradskim ulicama. Jesmo li spremni?



– Veliki je to proces i treba priznati da su građani koji su uredili sedamnaest tisuća apartmana, dok u gradu gotovo da i nije bilo hotelskog smještaja, podnijeli najveći teret splitskoga turističkog vala. S druge strane, podržavam otvaranje sve većeg broja hotelskih soba, budući da je apartmanizacija svake konobe, šupe i tinela katastrofalno utjecala na život u staroj gradskoj jezgri, ali i stambenim zgradama, gdje rapidno pada kvaliteta života. Puno posla je pred nama, od uvođenja komunalnog reda među ugostiteljske objekte i poboljšanja infrastrukture do podizanja razine usluge.



Dokad ćemo mi to trpit, već smo u strahu od sezonskog kaosa?



– Ne bih nipošto želio da nam se dogodi nešto slično kao u Barceloneti, gdje je dolazilo do fizičkih okršaja između građana i turista jer je suživot postao nemoguć, ili Palma de Mallorci, gdje se zabranjuje otvaranje novog smještaja jer je masovni turizam ubio grad. Nadam se da nećemo morati posezati za drastičnim mjerama poput zabrana daljnjeg otvaranja novih apartmana u stambenim zgradama. Ljudi se s pravom žale da im nije lako ujutro ići na posao nakon što cijelu noć ne spavaju od buke turista s kata poviše, a najteže je stanovnicima gradske jezgre. Uvest ćemo red, malo se strpite.



Napisali ste "poslanicu" splitskim turistima?



– Držao sam da se našim gostima treba obratiti gradonačelnik koji je na neki način i njihov domaćin, gdje ih se na uljudan način upoznaje s našim načinom života i običajima, te upozorava na poštovanje komunalnog reda, vremena za odmor... Nadam se da će se ovo pisamce naći u svakoj splitskoj turističkoj sobi.



Je li vaša namjera da Banovinu pretvorite u hotel zadnji čavao u splitski smisao života, gdje se na simboličan način čak

i zgrada gradske uprave prepušta turistima?



– Briga me za simboliku! Meni je simbolički gore, recimo, to što je centar grada ostao bez djece, pa ove godine u Svetoga Duje imamo jednog prvopričesnika. Banovina je kameni kapsil iz 1940. godine, koja uopće ne odgovara potrebama građana ni funkcionalne, mobilne, jeftine i suvremene gradske uprave dvadeset prvog stoljeća. Grad, a posebno ne Split, ne čini i ne simbolizira zgrada gradske birokracije, nego kvalitetna i dostupna usluga građanima. Takva zgrada može biti bilo gdje, a ja smatram da joj nije mjesto u prvom redu uz more, do koje vodi put kroz cijeli prometom zagušen grad i još tunel...



Na Žnjanu ste obavili odličan posao, radi se na Karepovcu, ali još je dosta komunalnog nereda po gradu...



– Jest, posla ima još puno, ali u nekim situacijama ruke su mi vezane dok ne isteknu koncesijski ugovori. Ne sviđa mi se kako Pazar izgleda, živciraju me megasuncobrani koji imaju na sebi struju, vodu, grijalicu, prskalicu i priključak za zvučnike i još ih nikada ne sklapaju. Pa za njih bi trebala građevinska dozvola... Gradski su se prostori dodjeljivali bez natječaja po smiješnim iznosima i tome ću stati na kraj. Uveo sam institut natječaja za javnu površinu i inzistirat ću na redu, zakonitosti i transparentnosti.



Kad ćete izgraditi fontanu na Rivi?



– Grad će obnoviti našu fontanu kada i zadnji naš sugrađanin od onih sedamnaest tisuća građana u istočnim dijelovima grada ne dobije vodu i kanalizaciju.

U svečanoj loži mi je dosadno, s istoka navijam za Hajduka

Ludi ste za "Hajdukom", ali vas nikada nema u svečanoj loži, pokraj uprave kluba i ostalih funkcionara. Zašto?



– U loži su svi mirni, kao u teatru, to mene živcira... Na istočnoj tribini mi je super, izbeštimam se, vičem, skačem, veselim se i tugujem s mojim ljudima. To mi je radost, ispušni ventil. I pokojni ćaća me vodija na stajanje na zapadu na Starome placu, pa sam kao srednjoškolac bio jedno vrijeme na sjeveroistoku na Poljudu, a ka stariji sam se premjestio na istok.

Gušt mi je biti među ljudima, drago mi je da mogu tamo bez škartoca na glavi prolazit, da se ne moram sramit ničega i tako će ostat i nakon moga mandata.