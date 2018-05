Kerum 'po sinjski' komentirao Plenkovićev posjet i najavu projekata vrijednih dvije milijarde kuna

Na pitanje vjeruje li da će se ostvariti potpisani projekti, vrijedni dvije milijarde kuna, koji su izglasani na sjednici Vlade u petak i trebali bi pomoći razvoju Splita i cijele regije, Kerum je za Novu TV bio jasan: "Vlada je došla jer je bila svečana sjednica Gradskog vijeća Splita, kada treba reći što se napravilo u proteklih godinu dana. I onda je Vlada došla, a oni puno obećavaju. Ali to je zapravo nešto što se ponavlja već dugi niz godina. Moje je mišljenje da od većine toga što su rekli da će napraviti - neće biti ništa".



Istaknuo je da tako misli jer je to ponavljanje, "po sinjski rečeno: obećanje - ludom radovanje". Naveo je kako je Vlada došla jer je ista stranka na vlasti i u državi i u Gradu Splitu.



"Mi smo koalicijski partneri, ja to poštujem, i podržavam ih maksimalno. Predsjednik Gradskog vijeća je moj, predsjednik Županijske skupštine je moj član, ali činjenica je da treba reći što se napravilo u proteklih godinu dana. Zapravo se nije napravilo ništa."



Kazao je kako je ovo peta godina devastacije Grada Splita, "dapače, ova zadnja godina je najgora". Ponovio je kako je grad pun turista, a dvije najveće plaže - Žnjan i Obojena svjetlost, odnosno Kaštelet, nisu u funkciji.



"Ja svoj stav držim i neću ga mijenjati, bez obzira što smo mi koalicijski partneri. To nije moj problem, ja nisam izvršna vlast. Mi podržavamo projekte, a oni, izvršitelji, moraju odgovarati", rekao je Kerum, prenosi Dnevnik.hr.



"Ja premijera poštujem, to je njegova funkcija, on se trudi, rezultate je neke napravio, ali ad hoc ovako uskakati, doći u Split i reći - mi ćemo dati dvista, trista miliona..."



Naglasio je kako se najviše u Splitu napravilo za njegova mandata.



"Jedino rješenje za Grad Split je da opet dođem ja. Ako meni Bog da zdravlja, ja ću ponovno doći. Ponovno ću nešto napraviti." Upitan o pristupnim cestama, koje bi trebale biti riješene novim projektima, kaže: "Draga gospođo, da bi se nešto riješilo treba pokrenuti proceduru, treba dati natječaj, projekt i sve ostalo. Kad netko dođe na vlast, odmah, istog dana mora pokrenuti projekte da bi išli u proceduru. Prošla je godina dana, a nije se napravilo ništa, osim štete građanima Splita".